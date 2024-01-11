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Масляков-младший: Качественная заявка на грант ПФКИ может дать старт новому проекту
Масляков-младший: Качественная заявка на грант Президентского фонда культурных инициатив может дать старт новому проекту
Качественная и обоснованная заявка, поданная на второй грантовый конкурс 2024 года Президентского фонда культурных инициатив, может дать старт новому проекту, заявил российский продюсер, телеведущий, гендиректор ТОО АМиК Александр Масляков-младший.
«Творческий человек все время ищет новые направления и возможности развития. Важно, чтобы у него и команды были амбициозные и одновременно реалистичные планы. Это одна из отличительных черт игроков КВН. Ребята всегда ставят самую высокую планку и стремятся достигнуть цели. Подтверждение: в 2023 году грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получил Кубок чемпионов КВН. Он был создан для команд, успешно представляющих себя в ключевых лигах нашего международного союза. Мы провели отборы по всей стране, региональный охват очень серьезный. Открыли новые команды», – рассказал Масляков-младший.
«Могу ответственно заявить: качественно сделанная, обоснованная заявка может дать старт новому проекту. У нас так и случилось. Грантовый конкурс начинается, желаю всем не упустить свой шанс!» – добавил он.
Напомним, в четверг Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на второй грантовый конкурс 2024 года.