Масляков-младший: Качественная заявка на грант ПФКИ может дать старт новому проекту

Масляков-младший: Качественная заявка на грант Президентского фонда культурных инициатив может дать старт новому проекту

Tекст: Ольга Никитина

«Творческий человек все время ищет новые направления и возможности развития. Важно, чтобы у него и команды были амбициозные и одновременно реалистичные планы. Это одна из отличительных черт игроков КВН. Ребята всегда ставят самую высокую планку и стремятся достигнуть цели. Подтверждение: в 2023 году грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получил Кубок чемпионов КВН. Он был создан для команд, успешно представляющих себя в ключевых лигах нашего международного союза. Мы провели отборы по всей стране, региональный охват очень серьезный. Открыли новые команды», – рассказал Масляков-младший.

«Могу ответственно заявить: качественно сделанная, обоснованная заявка может дать старт новому проекту. У нас так и случилось. Грантовый конкурс начинается, желаю всем не упустить свой шанс!» – добавил он.

Напомним, в четверг Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на второй грантовый конкурс 2024 года.