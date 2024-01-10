Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
Умер экс-председатель Конституционного суда России Марат Баглай
Бывший председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай скончался в Москве на 93-м году жизни.
Баглай умер в среду после продолжительной болезни, говорится в сообщении на сайте Конституционного суда России.
Марат Баглай родился в 1931 году в Баку, является выпускником юридического факультета государственного университета в Ростове-на-Дону, также окончил аспирантуру Института государства и права АН СССР. Работал и преподавал в различных научных организациях и вузах.
В 1993 году Баглай участвовал в работе Конституционного совещания, спустя два года стал судьей Конституционного суда России и впоследствии его третьим председателем. Является автором монографий и статей на темы зарубежного и конституционного права, а также учебника «Конституционное право Российской Федерации». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденами Дружбы народов, медалями.
В декабре скончался бывший глава Московского уголовного розыска (МУР) Василий Купцов.