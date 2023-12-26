Умер экс-начальник МУР Василий Купцов

Политолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую

Политолог Межевич: Запад реализовывает в Сербии привычный сценарий «цветной революции»

Tекст: Илья Абрамов

«Получив положительный результат в ряде случаев, Запад выработал определенную модель действий. Теперь возникает соблазн повторять и повторять этот опыт», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

«При этом в Сербии уже были попытки реализации цветных революций. Одна из них – успешная для Запада – состоялась в 1990-е годы. Сейчас, на мой взгляд, событиями руководили Берлин и Вена», – считает политолог. По его мнению, российские спецслужбы по своим каналам могли узнать о том, что Германия и Австрия готовы осуществить провокацию, после чего предупредили сербских коллег.

«Бунтовщики преследуют главную цель – отправить Александра Вучича в отставку и создать правительство, которое было бы полностью проевропейским, – полагает Межевич. – Если их план будет реализован, то стоит ожидать изменений во внешней политике Белграда. Допускаю, что речь пойдет о введении санкций против России. Кроме того, Сербия может согласиться на вступление в ЕС и НАТО на любых условиях этих организаций».

«В отличие от, например, Белоруссии, где в 2020 году была попытка реализации цветной революции, Сербия находится в полном окружении недругов. В случае с Минском Россия сразу заявила о готовности оказать поддержку и сосредоточила силы на границе. Это очень серьезно повлияло на развитие событий. К сожалению, у Сербии такой возможности нет», – указал политолог.

«Ситуация крайне сложная. Либо сейчас Вучич возьмет ситуацию под контроль, либо это будет какая-то другая Сербия без Вучича», – полагает профессор Межевич.

Ранее сторонники прозападной сербской партии «Сербия против насилия» попытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде. Демонстранты били стекла в окнах, забрасывали полицейских камнями и пивными банками, но правоохранители выставили щиты в дверном проеме. Кроме того, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Позднее полицейские в шлемах и со щитами, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих и выставили оцепление. Также на место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич и две машины скорой помощи.

Во время протестов перед администрацией Белграда серьезно пострадали двое полицейских, еще несколько правоохранителей получили незначительные травмы. Были задержаны свыше 35 протестующих, при этом операция по выявлению участников беспорядков продолжается.

На фоне митинга президент Сербии Александр Вучич обратился со срочным посланием к нации и призвал население не беспокоиться, передает газета «Вечерне новости». Он также заявил, что бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов.

Вучич подчеркнул, что при помощи протестов недоброжелатели пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия. «Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», – сказал президент.

Позднее премьер Сербии Ана Брнабич отметила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и республика благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию. Она добавила, что к этим предостережениям многие отнеслись как к дезинформации, но были и те, кто воспринял их всерьез и хотел помогать.

Беспорядки разгорелись после выборов, в которых победила коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. На голосовании в парламент она получила свыше 47% голосов. По данным наблюдателей, прозападный блок «Сербия против насилия» заработала поддержку около 23% избирателей, Социалистическая партия Сербии набрала 6,7%.

Однако лидеры прозападного блока «Сербия против насилия» не признали итоги голосования в Скупщину Белграда, которые проходили параллельно с парламентскими выборами. Они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку. Оппозиция требует аннулировать итоги выборов, утверждая, что власти «подвезли» в столицу 40 тыс. избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины.