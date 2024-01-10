Путин пообещал рассмотреть предложения по улучшению перевозок между Анадырем и аэропортом

Tекст: Елизавета Шишкова

«Надо посчитать и посмотреть. <…>. Надо посмотреть всякие современные средства передвижения, которые есть. <…>. Надо подумать, паромы тоже разные бывают. Давайте подумаем», – сказал он на встрече с общественниками на Чукотке.

Глава региона Владислав Кузнецов сообщил президенту, что принято решение о закупке пяти аэролодок для передвижения через Анадырский лиман, однако эта техника не может эксплуатироваться на постоянной основе из-за технических особенностей, передает ТАСС.

«Будут моменты, когда переправиться будет затруднительно. Прошу рассмотреть возможность инженерно-технического сооружения через Анадырский лиман, это порядка 5 км в самом узком отрезке. Нужно получить инженерное решение, оно может быть очень разным», – сказал он.

Вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в свою очередь заявил, что в разные годы прорабатывались варианты строительства канатной дороги через Анадырский лиман, однако проект пока полностью не готов.

«Там очень важно, что будет получаться, когда будет повышенная ветровая нагрузка. <…>. Мы доработаем и вместе с главой представим предложения», – сказал Трутнев.

Ранее стало известно, что Путин передвигался во время своей поездки на Чукотку на снегоболотоходе.