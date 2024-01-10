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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    22 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    28 комментариев
    10 января 2024, 14:21

    Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России

    Главком ВМФ Евменов: Корабли США с «Томагавками» угрожают нацбезопасности России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные корабли представляют одну из угроз национальной безопасности из-за способности достать крылатыми ракетами «Томагавк» до объектов на российской территории, заявил главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов.

    Как заявил Евменов в интервью «Красной звезде», на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений оказывают влияние несколько факторов, среди которых патрулирование в море на постоянной основе кораблей – носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России, передает РИА «Новости».

    Ранее Евменов заявил, что морская авиация Военно-морского флота (ВМФ) РФ будет усилена ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец».

    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

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    8 января 2024, 16:50
    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками

    Военный эксперт Денисенцев: Раньше считалось, что оснащение ракет тепловыми ловушками нецелесообразно

    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские боевые самолеты давно оснащаются тепловыми ловушками. Эта технология позволяет отвлечь ракеты противника. Однако ранее ракеты подобными системами не оснащали. И если такая практика имеет место, то России это даст определенное преимущество в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в ВСУ пожаловались на использование Россией ракет с тепловыми ловушками.

    «Тепловые ловушки – это не новая технология. Они массово применяются в пилотируемой авиации. Другими словами, любой боевой самолет снабжен такими устройствами. Корректно они называются средствами инфракрасного противодействия или отстреливаемыми ложными тепловыми целями», – сказал Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа и стратегий (ЦАСТ).

    «Суть в том, что есть ракеты, которые наводятся на тепловую сигнатуру, на выделяющееся от двигателя летающего аппарата тепло. Классический пример – это практически все ПЗРК. И Stinger, о которых говорит украинский военный, не исключение. Все эти тепловые ловушки позволяют перенаправлять противоборствующую ракету от прикрываемого объекта – как правило, самолета. Зачастую ПЗРК массово обстреливает именно ложные цели», – указывает аналитик.

    «Другое дело, что раньше никто не использовал тепловые ловушки на крылатых ракетах. Считалось, что подобная модернизация нецелесообразна. Но сейчас ситуация изменилась. Солдат ВСУ в своем интервью, по сути, рассказывает о том, как Украина размещает расчеты зенитчиков на маршрутах вероятного пролета российских ракет», – рассуждает собеседник.

    «Если на ракете нет тепловых ловушек, она легко может быть сбита используемыми украинцами ПЗРК. Это связано с тем, что боеприпас довольно теплоконтрастный, летит невысоко и не очень быстро. А теперь наши ракеты можно сохранить и дать им возможность долететь до цели», – замечает эксперт.

    «В целом в зоне СВО мы наблюдаем своего рода гонку технологий. И наше нововведение дает России определенное преимущество на поле боя. Но надо понимать, что изначально ракета рассчитана на конкретную нагрузку, поэтому не всегда на нее можно навесить много дополнительного веса. Установка тепловых ловушек, судя по всему, потребовала пересчета конструкции, но как выяснилось, задача эта оказалась решаемой», – убежден Денисенцев.

    «Вместе с тем не стоит забывать, что ВСУ также могут использовать тепловые ловушки, чтобы прикрывать свои ракеты и самолеты. И при таком сценарии России также придется противодействовать противнику», – предупреждает аналитик.

    «Отмечу, что есть довольно обширная практика относительно того, что можно противопоставить этим ловушкам. Основное отличие современных ракет для ПЗРК от ракет предыдущего поколения заключается в том, что на последних реализована аппаратная селекция целей», – объясняет спикер.

    «Ракета анализирует сигнатуру этих ловушек, поскольку та может отличаться от сигнатуры самого летательного аппарата или силовой установки. Кроме того, оценивается траектория, ведь ложная цель и реальная летят по-разному. Все это возможно благодаря мультиспектральному анализу, который также может использоваться в наших войсках», – уверен Денисенцев.

    Россия использует новую тактику для ракетных ударов, ранее рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман. По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать работе ПЗРК.

    «Такого раньше не было», – утверждает военный. Это, в свою очередь, ведет к тому, что из-за массированных российских ударов запас боеприпасов у ВСУ может буквально растаять.

    Между тем ранее сообщалось, что ВСУ приходится часто применять в ходе боев FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов. По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.

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    8 января 2024, 03:41
    На Украине уничтожен пилот МиГ-29 ВСУ с позывным «Голубой шлем»

    Украинские СМИ сообщили о гибели пилота МиГ-29 ВСУ с позывным «Голубой шлем»

    На Украине уничтожен пилот МиГ-29 ВСУ с позывным «Голубой шлем»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «Голубой шлем» погиб во время полета.

    «На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем)», – приводит РИА «Новости» сообщение украинских СМИ.

    Отмечается, что информация о гибели пилота появилась в соцсетях, предположительно его звали Владислав, ему было 23 года. Причина, по которой летчик получил необычный позывной, не называется.

    Гибель пилота связывают с сообщением Министерства обороны России об уничтожении 29 декабре украинского истребителя МиГ-29.

    Напомним, что в декабре за неделю авиация ВКС России и средства ПВО сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины. Среди уничтоженных украинских машин МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

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    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

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    10 января 2024, 11:15
    Анонсировано формирование в ВМФ пяти дивизий и бригады морской пехоты

    Главком ВМФ: В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

    Анонсировано формирование в ВМФ пяти дивизий и бригады морской пехоты
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главком Военно-морского флота России Николай Евменов сообщил, что в России в среднесрочной перспективе сформируют пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.

    Как рассказал Евменов в интервью газете «Красная звезда», планируется переформировать существующие пять бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полк морской пехоты Каспийской флотилии – в бригаду. Точные сроки создания дивизий главком ВМФ не привел.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в береговых войсках ВМФ планируется создать на базе существующих бригад морской пехоты пять дивизий морской пехоты.

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    9 января 2024, 13:45
    Шойгу: Минобороны нарастит поставки БПЛА от сверхмалых до тяжелых

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников (БПЛА) различных классов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, Минобороны будет наращивать поставки наиболее востребованных образцов, в частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от сверхмалых до тяжелых ударных, передает ТАСС.

    Он добавил, что военное ведомство сосредоточит усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции, и продолжит оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах.

    Шойгу добавил также, что необходимо повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, улучшить работу системы связи, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки.

    «Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки», – сказал он.

    Шойгу добавил, что в планы ведомства также входит совершенствование формы и способов применения войск, актуализация положений боевых документов, уставов и наставлений.

    Ранее Шойгу заявил, что Российская армия в 2023 году в очередной раз показала свою непобедимость и способность громить врага в любых условиях.

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    10 января 2024, 10:39
    ОСК раскрыло подробности оснащения перспективной АПЛ «Арктур»

    ОСК: АПЛ будущего «Арктур» будет нести стратегическое оружие и необитаемые аппараты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стратегическая атомная подлодка пятого поколения «Арктур» ЦКБ «Рубин» станет еще менее заметной за счет ряда нововведений, а также будет нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую входит конструкторское бюро.

    Как сообщили в ОСК, «Арктур» способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов, которые могут размещаться в шахтах корабля, либо за бортом, передает ТАСС. Там добавили, что благодаря роботам «Арктур» будет лучше представлять окружающую обстановку, раньше обнаруживать противника и лучше уклоняться от атак.

    В ОСК уточнили, что совершенствование ракетного оружия позволяет уменьшить количество ракет на борту при сохранении боевого потенциала корабля, за счет чего «Арктур» будет иметь на 20% меньшее водоизмещение, чем современные ракетоносцы, длина подлодки составит 134 м, ширина – 15,7 м, численность экипажа – 100 человек.

    В ОСК добавили, что новая граненая форма обводов «Арктура» вместе с уменьшением размеров корабля и перспективным активным покрытием уменьшит дальность обнаружения лодки.

    Напомним, в сентябре сообщалось, что ЦКБ «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки «Арктур» на среднесрочную перспективу.

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    8 января 2024, 05:28
    Корабли Черноморского флота выполнили стрельбы в акватории Черного моря

    Корабли Черноморского флота выполнили дневные и ночные стрельбы в акватории Черного моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ в ходе выполнения задач по патрулирования акватории Черного моря провели учения с выполнением дневных и ночных стрельб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    «Отряд боевых кораблей (ОБК) Черноморского флота провел учение с выполнением дневных и ночных стрельб из штатного вооружения», – передает ТАСС сообщение Минобороны России.

    Отмечается, что учения проводились в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины.

    Экипажи патрульных кораблей отрабатывали уничтожение летающих и плавающих беспилотников с помощью корабельной артиллерии, а также бомбометание.

    «В целях повышения выучки личного состава кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание выполнялись в различное время суток», – подчеркнули в Минобороны России.

    Ранее в российском военном ведомстве сообщили о планах провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет.

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    8 января 2024, 04:15
    Разведчики группировки «Запад» уничтожили командный пункт ВСУ

    Разведчики группировки «Запад» уничтожили противотанковым комплексом «Фагот» командный пункт ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Разведчики группировки российских войск «Запад» с помощью противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении с тремя военными, сообщает Минобороны России.

    «Меньше минуты понадобилось бойцам, чтобы развернуть и навести ПТРК, точным выстрелом командно-наблюдательный пункт противника был поражен», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что пункт был обнаружен в ходе разведки местности с помощью беспилотника. Результаты поражений также фиксировались с помощью БПЛА.

    Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении самоходной французской установки «Caezar».

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    8 января 2024, 00:51
    В Конгрессе потребовали объяснений от Пентагона из-за тайной госпитализации министра

    Палата представителей Конгресса США потребовала от Пентагона объяснить секретность госпитализации министра обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США потребовал объяснений, почему Пентагон не сообщил своевременно о госпитализации министра обороны страны Ллойда Остина.

    «Мы желаем министру Остину скорейшего выздоровления, но выражаем обеспокоенность тем, каким образом стало известно о состоянии его здоровья», – приводит ТАСС заявление председателя комитета  республиканца Майка Роджерса и главы демократического меньшинства в этом комитете Адама Смита.

    Законодатели отмечают, что до сих пор неизвестно, какую медицинскую процедуру  проходил Остин и какие возникли осложнения. Кроме того, руководители комитета хотели бы знать, как врачи оценивают текущее состояние министра.

    Помимо этого члены палаты представителей потребовали уточнить процедуру передачи полномочий министра на время болезни и причину задержки с информированием о ситуации президента и Конгресса.

    Ранее сообщалось, что замещавшая несколько дней главу Пентагона Ллойда Остина Кейтлин Хикс заявила, что не знала о причинах, по которой ей передали часть полномочий министра.

    Издание Politico ранее утверждало, что Пентагон три дня не сообщал президенту США Джо Байдену и высшим должностным лицам о госпитализации Остина, которая произошла 1 января.

    Тайны вокруг госпитализации Ллойда Остина вызвали возмущение у американцев, а также в Белом доме, Конгрессе и Совете нацбезопасности. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, тайная болезнь главы Пентагона выявила эрозию системы власти в США.


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    8 января 2024, 05:21
    Подразделения группировки «Запад» отразили четыре атаки ВСУ под Купянском

    Подразделения группировки «Запад» отразили четыре атаки ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Мотострелковые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ.

    Две контратаки штурмовых групп 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ были отражены в районе озера Лиман, еще две, которые предприняли штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, усиленные бронетехникой, на направлении Терны — Житловка, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    По словам Зыбинского, за сутки ВСУ потеряли под Купянском свыше 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты CV-90 шведского производства и бронетранспортер M113 американского производства. К

    Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили два украинских разведывательных БПЛА «Фурия» в районах Авдеевки и Коломыйчихи.

    Ранее сообщалось, что офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра.

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    8 января 2024, 02:45
    ВСУ за сутки 22 раза обстреляли населенные пункты ДНР

    ВСУ за сутки 22 раза обстреляли населенные пункты ДНР, два человека ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины в течение суток 22 раза обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики , в результате были ранены два мирных жителя, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка», – приводит ТАСС сообщение представительства ДНР.

    Отмечается, что ва Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов повреждены три жилых домостроения.

    Кроме того, сообщается, что ВСУ обстреляли населенные пункты Горловка (Никитовский район), Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Старомихайловка.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли горбольницу в Донецке, есть пострадавшие.

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    10 января 2024, 14:02
    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК

    Военный эксперт Климов: Способность «Куба» и «Ланцета» наносить удары глубоко в тыл противника стала ночным кошмаром для ВСУ

    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Дроны «Куб» являются важной составляющей ниши дальнобойной артиллерии и позволяют наносить удары глубоко в тыл противника. Именно это свойство делает их кошмаром для ВСУ. В перспективе аппараты можно будет сделать еще более эффективным оружием, увеличив скорость и дальность их полета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее американские СМИ назвали беспилотники «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    «Дроны «Ланцет» и «Куб» – это один из самых успешных проектов российского ВПК, который показал свою высокую эффективность в ходе СВО. Такие БПЛА являются очень перспективным направлением, которое сейчас активно развивается в нашей стране», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Ланцет» и «Куб» схожи по своим характеристикам и задачам, но они имеют разную аэродинамическую схему. Последний в перспективе может развивать существенно большую скорость, что позволит быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, на него можно установить малый турбореактивный двигатель, что позволит в том числе увеличить дальность полета», – отмечает собеседник.

    «Также следует понимать, что «Куб», как, впрочем, и «Ланцет», способен работать в тандеме с другими дронами, которые выполняют функции ретрансляции, разведки, целеуказания, а также фиксации поражения цели. Тем не менее при развитии искусственного интеллекта, захватывающего траекторию беспилотников, у БПЛА появится возможность лететь самостоятельно», – подчеркивает он.

    «Оба дрона предназначены для поражения целей на большом расстоянии, они, по сути, являются частью ниши дальнобойной артиллерии. Другие беспилотники действуют исключительно на ЛБС, тогда как «Ланцет» и «Куб» позволяют наносить удары вглубь позиций противника. Именно это делает их ночным кошмаром для ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Некоторые эксперты говорят о необходимости унификации и массового производства одной модели. Однако, по моему мнению, конкуренция между командами, разрабатывающими БПЛА, является хорошим фактором, так как стимулирует дальнейшее совершенствование данного вида вооружения», – поясняет он.

    «В силу высокой актуальности необходимо дальнейшее увеличение числа производимых «Ланцетов» и «Кубов». Кроме того, одно из важнейших направлений, которое следует развивать – использование роевых технологий. Все это в совокупности позволит наносить еще более успешные массированные удары по объектам противника», – резюмировал Климов.

    Ранее американские СМИ сообщили, что модернизированные ударные БПЛА «Куб» станут ночным кошмаром для ВСУ. Как указывает Newsweek, еще до обновления эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, новая версия даст возможность России наносить «гораздо более мощные удары по целям на Украине».

    Между тем аналогичные метафоры западные СМИ и военные использовали и в адрес «Ланцетов». Так, министерство обороны Британии называло их одной из лучших боевых систем России. В ведомстве указывали, что эти беспилотники применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Это было названо значительным шагом вперед в использовании БПЛА.

    Напомним, президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    «Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов», – сказал президент. Также российский лидер отметил необходимость привлечения к разработкам и производству БПЛА высокотехнологичного бизнеса и инжиниринговых проектных компаний.

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    10 января 2024, 11:55
    Главком ВМФ анонсировал поступление на вооружение флота ударных беспилотников

    Главком: ВМФ России получит на вооружение ударные беспилотники «Охотник» и «Иноходец»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морская авиация Военно-морского флота (ВМФ) РФ будет усилена ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец», заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

    Как сказал Евменов в интервью газете «Красная звезда», планируется поступление на вооружение современных беспилотных комплексов «Иноходец» и «Охотник», передает ТАСС.

    Главком ВМФ отметил, что повышение боевых возможностей противолодочной и морской разведывательной авиации планируется за счет создания перспективных противолодочных авиационных комплексов и модернизации существующего парка самолетов, таких как Ил-38, Ту-142МЗ, и вертолетов Ка-31Р и Ка-27.

    По словам Евменова, развитие морской штурмовой и истребительной авиации флота обеспечивается за счет поступления корабельных ударных вертолетов Ка-52К, перевооружения на современные авиационные комплексы поколения «4++» (к нему относится многофункциональный истребитель Су-30СМ2), а также создания перспективных корабельных истребителей.

    Ранее Евменов сообщил, что в России в среднесрочной перспективе сформируют пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.

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    10 января 2024, 13:14
    Путин: Бойцы с серьезными ранениями при желании смогут продолжить служить в армии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Получившие серьезные ранения военнослужащие смогут продолжить службу при желании, соответствующие законы планируется скорректировать, заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Анадыре.

    «В соответствии с действующим законом, люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в вооруженных силах. И мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло с таким предложением, безусловно, мы это поддержим», – цитирует Путина ТАСС.

    Он пояснил, что люди, получившие травму, смогут продолжить служить в военкоматах, либо выполнять «аналогичные функции».

    Сейчас на месте лечения решаются вопросы с военно-врачебными комиссиями, а также вопросы по предоставлению жилья и переподготовки.

    «Если люди хотят оставаться в вооруженных силах, даже после серьезных ранений, их оставляют в военкоматах, еще где-то служить», – заключил президент.

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