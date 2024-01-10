Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Реставраторы не увидели изменений на иконе «Троица»
На иконе «Троица» не зарегистрировали изменений в ходе перевозки в храм Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе Реставрационного центра им. Грабаря.
К моменту перевозки ее осмотрели вместе со специалистами центра и Третьяковки, ухудшения состояния не зарегистрировано, сообщили ТАСС.
Ранее сообщалось, что икону Андрея Рублева «Троица» решили оставить в храме Христа Спасителя до второй половины июня.