Офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра

Офицеры ВСУ рассказали об отказе украинских военнослужащих воевать за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра

Tекст: Ольга Никитина

По словам одного из собеседников издания, побывав в Крынках, многие украинские военнослужащие отказываются снова туда отправляться, причем «отказники есть в каждой роте». По словам офицера ВСУ, «с отказниками работают», но «есть и совсем жесткие отказники – доходит порой до суицида», передает РИА «Новости».

Офицеры ВСУ рассказали изданию, что многие украинские солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Целесообразность этой задачи, пожаловались собеседники издания, «является загадкой» не только для солдат, но и для самих офицеров.

Так, по словам одного из военнослужащих ВСУ, среди украинских офицеров тоже много отказников, но, это особо не видно, так как многие находят причины не отправляться на «ноль» (линию соприкосновения)».

Побеседовавшие с изданием офицеры ВСУ отметили, что в Крынках уже негде спрятаться, в небе находится большое количество российских дронов, все пространство просматривается, и как только появляются солдаты ВСУ, по ним начинает работать артиллерия.

Как признал один из собеседников издания, у россиян гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один к пяти, один к семи, гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей, и еще больше солдат – соотношение 1/3. Причем «их солдаты не бегут, не сдаются в плен», подчеркнул собеседник издания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.