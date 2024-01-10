Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин призвал волонтеров не бояться поступающих угроз
Волонтерам не надо пугаться поступающих им угроз, их авторы «сидят за кордоном», заявил президент Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.
«Что касается угроз, то [их авторы] сидят там за кордоном, работают же широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд. Нас это не пугает, пускай они сами там подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться, на чем передвигаться», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин впервые прилетел с рабочим визитом на Чукотку.