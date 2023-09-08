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Всероссийский атаман рассказал о кадровом резерве для казачьих обществ
Подготовка будущих атаманов всех уровней и преподавателей для казачьих школ, кадетских корпусов и вузов является важнейшей задачей для России, заявил всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда.
Долуда в рамках региональной недели на Кубани встретился с ректором КубГУ Михаилом Астаповым, а также со студентами вуза – будущими преподавателями казачьих учебных заведений и преподавателями, создающими учебник по истории казачества, говорится в сообщении на сайте Всероссийского казачьего общества.
Он акцентировал внимание на подготовке кадрового резерва для казачьих обществ – задаче, которую президент России Владимир Путин впервые поставил перед казаками в Стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества. «Когда более 22 тыс. казаков Кубани, Дона, Терека, Крыма, Поволжья, Сибири мужественно приняли и принимают участие в самых горячих точках СВО, – подготовка будущих атаманов всех уровней, а также преподавателей для казачьих школ и кадетских корпусов, для вузов – это задача номер один. От ее решения зависит судьба казачьих обществ, судьба подрастающего поколения. И в конечном счете – судьба страны», – сказал Всероссийский атаман.
По его словам, с момента создания Ассоциации вузов, реализующих «казачий компонент», можно говорить о функционировании в России полноценной системы непрерывного казачьего образования. Долуда добавил, что в рамках системы казачьего образования в России открыты более 260 казачьих детских садов, около 6,5 тыс. классов казачьей направленности, порядка 2 тыс. школ со статусом «казачья», 31 казачий кадетский корпус, 25 высших учебных заведений страны, вошедших в Ассоциацию «казачьих» вузов.
По его словам, в системе казачьего образования учащиеся казачьих классов, воспитанники кадетских корпуса, помимо общеобразовательных дисциплин, изучают историю, культуру и традиции казачества, отличаются самодисциплиной, и в будущем они станут настоящими патриотами, управленцами и организаторами.
Он подчеркнул, сегодня учебные заведения казачьей направленности испытывают острый дефицит педагогических кадров. Как сообщил Долуда, благодаря усилиям Кубанского казачьего войска, создавшего систему непрерывного казачьего образования, от детского сада и заканчивая вузами, – Ленинградский социально-педагогический колледж на Кубани восьмой год подряд набирает новую группу из 25 человек и обучает казачью сотню будущих педагогов для младших казачьих классов.
В наступившем учебном году преподаватели для всех уровней образовательных учреждений, «реализующих казачий компонент», будут готовится также и на базе КубГУ. В вузе стартовал пилотный проект подготовки профессиональных педагогических кадров для детских садов, школ, кадетских корпусов, колледжей и вузов, реализующих «казачий компонент».