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Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями о выборах в Херсонской области
На выборы в Херсонской области пришло много людей, по ним видно, что они счастливы, такими впечатлениями поделились наблюдатели из разных стран во время первого дня голосования.
«Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации», – сказала международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.
Наблюдатель из Нидерландов Сонья ван ден Енде отметила, что показала бы всем европейским медиа, как люди счастливы, передает Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области». «Это не подставные выборы, а самые настоящие. У Европы нет адекватного понимания, что здесь происходит. Это отличная возможность показать ЕС, как реально обстоят дела», – сказала она.
Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что решил приехать в Херсонскую область потому, что в мире ходит множество лживых новостей про новые регионы России, и он хотел своими глазами увидеть происходящее там. «Что удивляет больше всего – количество людей, которые приходят голосовать сюда. Как я понимаю, мы в небольшом городке, но я вижу, как огромное количество людей приходит отдать свой голос. Очень много людей хотят принять участие, и я думаю, что процесс голосования легитимный и правовой», – поделился он.
Эксперт из Африки Дарио Абдула Камал отметил, что выборы проходят нормально, без нарушений: «Каждый занимается своим делом, комиссия тоже работает нормально. Все организовано хорошо». Наблюдатель также добавил, что не стоит обращать внимания на санкции, которыми пригрозили США.
Напомним, в 85 регионах России в пятницу, 8 сентября, начинаются свыше 4,5 тыс. избирательных кампаний, которые завершатся в Единый день голосования 10 сентября.