  • ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    69 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России нужны свои «фабрики мысли»

    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли отечественные аналитические центры на свое государство.

    15 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    34 комментария
    8 сентября 2023, 08:06

    Историк провел параллели между СВО и Донбасской операцией 1943 года

    Историк Дмитрий Суржик: Спустя 80 лет после Донбасской операции мы снова спасаем регион от нацистов

    Историк провел параллели между СВО и Донбасской операцией 1943 года
    @ Анатолий Гаранин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наши войска в ходе СВО защищают Донбасс от геноцида преступных властей так же, как и в ходе Донбасской операции 1943 года. Жители региона вместе с другими россиянами вновь противостоят западной военной машине, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. 8 сентября – День освобождения Донецка от немецко-фашистских захватчиков.

    «То, что происходит сегодня, целесообразно назвать восстановлением исторической справедливости и разрушением идеалистических химер первых советских вождей, которые передали Донбасс Украине. Они наивно полагали, что Донбасс сделает из аграрной республики промышленный центр, поможет формировать там союз рабочих и крестьян и, соответственно, построить полноценное коммунистическое государство», – пояснил Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства.

    «История показала, что эти расчеты были идеалистичными, оторванными от жизни. Промышленный, индустриальный Восток был и остается сейчас более мощным. Жители Донбасса были силой загнаны под власть Украины. После «Евромайдана» это была уже власть откровенных националистов. Собственно, как в 1943 году, так и в ходе нынешней спецоперации наша страна освобождает Донбасс от преступных властей и националистических сил. И это процесс стал объединяющей идеей для всей России», – отметил эксперт.

    «Также важно, что по всей территории Донбасса проходят работы по восстановлению поврежденных памятников. Один из крупнейших – мемориал «Саур-Могила» – был заново открыт к 79-летию освобождения Донецка, а к 80-летию открывается вторая очередь комплекса. Отмечу, что мемориалы героям нынешней СВО власти совершенно правильно ставят на уровень памятников героям Великой Отечественной войны. Однако, необходимо расширить работу по этому направлению, например – распространять исторические материалы в учебных учреждениях, находящихся рядом с памятниками, чтобы молодежь больше узнавала про наших героев прошлого и настоящего», – резюмировал историк.

    Накануне ФСБ в честь 80-летия освобождения Донецка (тогда – Сталино) от немецкой оккупации обнародовала на своем сайте архивные документы о преступлениях солдат вермахта и их пособников в отношении мирного населения. Один из опубликованных документов из архивов ФСБ - протокол допроса от 7 октября 1947 года бывшего лейтенанта 27-летнего Вольфганга Пауля Леснера, состоявшего в 1930-х годах на руководящих должностях в «гитлерюгенде» и являвшегося членом Союза студенческой молодежи Германии, передает ТАСС.

    В своих показаниях он рассказал, что еще до начала войны с СССР «гитлеровское правительство усиленно готовило население и в первую очередь молодежь к захватнической войне в духе преданности фюреру и ненависти к славянским народам, что явилось подтверждением массового уничтожения славянского народа». В октябре 1942 года его взвод принял участие в расстреле 120 мирных жителей под видом партизан и саботажников.

    В число расстрелянных попали и просто жители, которых сочли «неблагонадежными для немецких властей». Солдаты его взвода расстреляли из пулемета 40 человек возле шахты 4-бис, куда затем сбросили убитых. Всего за период оккупации Сталинской области с октября 1941 по сентябрь 1943 года нацистами и их пособниками были уничтожены не менее 174 тыс. мирных советских граждан и 149 тыс. военнопленных.

    8 сентября 1943 года советские войска освободили Донецк от нацистских оккупантов. Развивая успех, достигнутый в ходе битвы на Курской дуге, Красная армия приступила к освобождению Донецкого бассейна. По словам экспертов, действия советских войск к северу от берегов Азовского моря стали воплощением «кошмарных снов Адольфа Гитлера». Благодаря успешному продвижению Красной армии был создан плацдарм для освобождения всей территории Украины.

    7 сентября 2023, 19:02
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками

    Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий

    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (33)
    7 сентября 2023, 16:33
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления

    Сенатор Пушков: США не могут признаться в том, что их стратегия по Украине зашла в тупик

    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    @ Пресс-служба Совета Федерации

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть несколько причин, почему госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главная из них: если Вашингтон признает неудачу контрнаступления, это будет означать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее Энтони Блинкен приехал в Киев, заметив «прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

    «Уже совершенно очевидно, что так называемое контрнаступление не дало ожидаемых результатов, и это признается большим числом западных экспертов и СМИ. В этих условиях представители ведущих стран НАТО, тем не менее, продолжают делать оптимистические заявления и обещают наращивать объемы военной и финансовой помощи Украине», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

    «Формула «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», выдвинутая полтора года назад Байденом, по-прежнему работает. И создается ощущение, что на Западе просто отрицают реальность. А она заключается в том, что Украина не может и не сможет добиться серьезных успехов на поле боя», – добавил парламентарий.

    «У наступательных операций ВСУ нет перспективы. И это очевидно. Однако Запад, и это видно по заявлениям Блинкена, находится в достаточно сложном положении. США и страны НАТО фактически загнаны в геополитическую ловушку», – убежден собеседник.

    «Соединенные Штаты и их союзники дали такое количество заверений, сделали такое число заявлений и направили такой объем денег и вооружения, что они не могут признаться в несостоятельности изначального плана. А я напомню, что цель была в достижении «стратегического поражения России», – указывает сенатор.

    «Поэтому, вопреки фактам, они изыскивают микро-продвижения украинских войск, достигнутые очень большой ценой, и пытаются выдать их за успехи Украины, которые якобы дают надежду на дальнейшие победы», – говорит Пушков.

    «А в случае признания неудач им всем придется подать в отставку и, как писал Салтыков-Щедрин, пойти на площадь и повеситься. Образно выражаясь, конечно. Вторая причина таких заявлений в том, что Вашингтон выходит на финишную прямую президентской избирательной кампании и команде Байдена необходима некая позитивная, нацеленная на успех, программа действий на Украине», – отмечает собеседник.

    «Украина превращается в крупную тему американских выборов. Неэффективность и чрезмерность расходов на конфликт постоянно подчеркивают представители Республиканской партии. И Блинкену необходимо привезти какие-то политические результаты и обозначить какую-то перспективу», – считает парламентарий.

    «Он должен показать, что Штаты все правильно делают на Украине и что эти действия могут привести к успеху. Для администрации Байдена эта тема, если хотите, как своего рода наркотическая игла для наркомана. Вашингтон не может заморозить украинскую тему. Потому что в противном случае администрацию Байдена обвинят в том, что она ведет страну к поражению», – уверен он.

    «Более того, эскалацией и нагнетанием вокруг Украины Белый дом рассчитывает получить голоса тех избирателей, которые поддерживают помощь ВСУ. Такая аудитория в США есть, и она по-прежнему весьма значительна», - обращает внимание сенатор.

    «И третья причина, по которой отрицается реальность, касается всего Запада. У них просто нет другой стратегии. Если сейчас НАТО признает провал контрнаступления, то мгновенно прозвучит вопрос мирного урегулирования, чего ни в США, ни в Брюсселе, совершенно не хотят. И произойдет это в очень невыгодных для Запада условиях, когда во всем мире нарастают требования скорейшего мирного урегулирования конфликта», – заключил Пушков.

    Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

    Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали первого дня Блинкена в Киеве.

    Госссекретарь также объявил о выделении очередного пакета помощи Украине. Он составит более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь.

    В свою очередь Пентагон сообщил о решении передать ВСУ артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряды для танков Abrams с обедненным ураном. Что касается самих Abrams, они тоже скоро прибудут на Украину, пообещала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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    7 сентября 2023, 13:14
    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине

    Президент Финляндии Ниинисте предупредил о риске эскалации конфликта на Украине и возможности применения ядерного оружия

    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине
    @ IMAGO/Seppo Samuli/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Ниинисте призвал лица, принимающие решения, быть готовыми к эскалации и серьезно относиться к риску применения атомного оружия. По его словам, риск применения такого оружия «абсолютно огромен», это будет «конец света», передает «Интерфакс».

    По его оценке, разрешение конфликта пока не просматривается, «Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно».

    На вопрос о том, согласится ли Финляндия с тем, что Украина нанесет удар по российской стороне, и как она отреагирует, если при этом будет использовано оружие, предоставленное Финляндией, Ниинисте сказал: «Оружие Финляндии было передано для обороны и, насколько я знаю, оно использовалось в этих целях».

    Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил о начале третьей мировой войны. В прошлую субботу Москва предупредила о риске прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.

    Коментарии (11)
    7 сентября 2023, 20:54
    Захарова назвала цену продажи родины Кулебой в McDonald's

    Захарова прокомментировала фото главы МИД Украины Кулебы и госсекретаря США Блинкена в McDonald's

    Захарова назвала цену продажи родины Кулебой в McDonald's
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поход главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в McDonald's, отметив, что раньше продавали Родину за бочку варенья и корзину печенья, а сейчас – за кулек картошки и пирожок.

    Дипломат подчеркнула в своем Telеgram-канале, что это символичная фотография. Захарова также отметила, что раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья», а сейчас – за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой. «Вниманию всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки», – добавила Захарова.

    Ранее Кулеба рассказал Блинкену, зачем в студенческие годы ходил в McDonald's.

    Напомним, в июле 2021 года Захарова сравнила «кипу печенек», которую самопровозглашенный «лидер Белоруссии» Светлана Тихановская получила от президента США Джо Байдена с гайдаровским Мальчишом-Плохишом, которому за предательство буржуины дали целую бочку варенья и корзину печенья, а также провела аналогию с раздачей печенья Викторией Нуланд протестующим на Майдане в 2014 году. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала на Майдане не печенье, а сэндвичи.

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    7 сентября 2023, 14:12
    Возле Вербового и Работино за сутки отражено 14 атак ВСУ
    Возле Вербового и Работино за сутки отражено 14 атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работино Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате ликвидировано порядка 110 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, две бронемашины, американская самоходная артустановка М109 Paladin и артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», британская гаубица FH-70, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, станция РЭБ по обнаружению БПЛА и блокированию каналов управления и навигации «Буковель-AD», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ рядом с Клещеевкой, Андреевкой и Химиком Донецкой народной республики (ДНР).

    Противник потерял более 320 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации за минувшие сутки отражены четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение противнику у Кисловки Харьковской области.

    Потери противника составили до 55 военнослужащих, три американские артиллерийские системы М777 и самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки «Центр», ударами армейской авиации отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ под Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ возле Старомайорского ДНР.

    В районе Новомайорского ДНР отражена атака противника и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

    Ликвидированы около 180 военнослужащих, две бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, две гаубицы Д-30 и орудие «Гиацинт-Б», перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 25 военнослужащих, а также две американские артиллерийские системы М777.

    На острове Переяславский уничтожены три украинские ДРГ из состава 126-й бригады теробороны.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

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    7 сентября 2023, 09:45
    NYT: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов

    NYT сообщила о намерении США передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов

    NYT: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов
    @ Nicholas Pilch/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты решили отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время, сообщает газета New York Times.

    По информации американских чиновников, администрация главы США Джо Байдена в ближайшее время планирует отправить новую партию боеприпасов спустя два месяца после того, как передали первую, передает РИА «Новости».

    Как отмечает американское издание, в Белом доме не раскрывают информацию о том, сколько именно кассетных боеприпасов вошло в первую партию поставок Киеву «из сотен тысяч, которые есть в распоряжении Пентагона».

    При этом NYT замечает, что «ненасытные запросы Киева на боеприпасы» будет только расти, пока целый ряд подразделений полагается в большей степени на тяжелую артиллерию.

    Ранее обозреватель Саадаин Гардези в статье для National Interest отмечал, что кассетные бомбы уже поступили в целый ряд артиллерийских подразделений ВСУ.

    Американские СМИ писали об опасной импровизации ВСУ с полученными от США кассетными боеприпасами: украинские военные распиливают их болгаркой, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов.

    Коментарии (11)
    7 сентября 2023, 12:45
    Рогов: ВСУ семь раз ложно заявляли о взятии Работино

    Tекст: Алина Власенко

    Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских сил, хотя ВСУ уже не менее семи раз заявляли о его взятии, сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, Работино повторяет судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых ВСУ говорили большое количество раз.

    «По Работино я насчитал семь (сообщений ВСУ) с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, однако это не соответствует действительности», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    Рогов добавил, что бои за Работино продолжаются, российские войска удерживают юго-западные окраины села и все находящиеся южнее господствующие высоты.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки в районах Работино и Вербового Запорожской области.

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    7 сентября 2023, 11:19
    Трамп назвал причиной спецоперации на Украине фальсификацию итогов выборов в США
    Трамп назвал причиной спецоперации на Украине фальсификацию итогов выборов в США
    @ Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не начала бы спецоперацию на Украине, если бы в США не были «фальсифицированы выборы», и к власти в 2021 году не пришел бы демократ Джо Байден, считает бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам, российские власти никогда бы не начали спецоперацию на Украине, «если бы выборы (в США) не были фальсифицированы. «Если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей, которые мертвы», – передает ТАСС слова Трампа.

    Кроме того, Трамп заявил, что во время своего президентства он поддерживал тесный контакт с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя они «не были близки с ним».

    Также Трамп выразил мнение, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден умирает и не сможет принять участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Бывший американский лидер считает, что Байден не в состоянии руководить американским правительством, а вместо него этим занимается его окружение.

    Одновременно Трамп обвинил Байдена в хранении ящиков с секретными документами, число которых в 20 раз превышает количество коробок, обнаруженных в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). При этом Трамп уверен, что Байден украл документы. «То, что он сделал – преступление», – уверен бывший американский президент.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что подавляющее большинство американских избирателей считает президента США Джо Байдена «слишком старым» для переизбрания на второй срок.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2023, 12:31
    Песков не стал комментировать сообщения об «угоне вертолета» российским пилотом

    Tекст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ, согласно которым российский пилот якобы угнал вертолет на Украину.

    По его словам, данная тема – прерогатива Минобороны.

    «Комментировать что-либо, не зная деталей, было бы неверно», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, как можно объяснить такой инцидент и нет ли рисков его повторения. 

    Коментарии (3)
    7 сентября 2023, 21:59
    Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 600 млн долларов, куда войдут средства ПВО и боеприпасы.

    «В этот пакет на 600 млн долларов входит оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства», – передает ТАСС со ссылкой на ее слова.

    Ранее сообщалось о планах Вашингтона включить в очередной пакет военной помощи Киеву снаряды с обедненным ураном, которые могут доставить уже осенью.

    Коментарии (4)
    7 сентября 2023, 13:29
    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр»

    Президент Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» Мордвичеву

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации Андрею Мордвичеву.

    В тексте указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился присвоить Мордвичеву Андрею Николаевичу звание генерал-полковника, а начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александру Шестакову – звание генерал-лейтенанта.

    Напомним, 4 августа министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

    В июле командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев предсказал срок завершения «наступления» ВСУ.

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    7 сентября 2023, 09:37
    Российские войска уничтожили в Херсонской области гаубицы М777 и Д-30

    Российские войска уничтожили в Херсонской области украинские гаубицы М777 и Д-30

    Соединения группировки «Днепр» за последние сутки уничтожили в Херсонской области гаубицы М777 и Д-30 ВСУ, сообщил представитель экстренных служб региона.

    В ходе огневого поражения на Херсонском направлении соединениями группировки «Днепр» были уничтожены гаубица М777 вместе с боекомплектом. Потери ВСУ составили пять военнослужащих убитыми, двое ранеными. Ликвидирована позиция одного из подразделений ВСУ: четыре украинских военнослужащих ликвидированы, пятеро получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

    В островной зоне был уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и экипажем, а на Каховском направлении – гаубица Д-30 и позиция подразделения ВСУ.

    Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области.

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    7 сентября 2023, 14:17
    В Запорожской области уничтожена украинская пусковая установка ЗРК С-300ПС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило Министерство обороны России.

    Установка уничтожена у поселка Любимовка в Запорожской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Красного и Новомихайловки в ДНР уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Российские средства ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. Уничтожен 41 украинский беспилотник у поселков Белогоровка, Меловатка (ЛНР), Спорное, Водяное (ДНР), Мирное (Запорожская область) и у города Голая Пристань (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотников, 436 ЗРК, 11 711 танков и других боевых бронированных машин, 1148 машин РСЗО, 6274 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    7 сентября 2023, 16:30
    В результате обстрела Горловки с позиций ВСУ пострадали два подростка

    Мэр Горловки Приходько: В результате обстрела Горловки с позиций ВСУ ранены три человека, в том числе два подростка

    Tекст: Антон Никитин

    В результате обстрела жилого массива «Солнечный» в Горловке ДНР с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили три человека, в том числе два подростка, сообщил мэр города Иван Приходько.

    Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела жилого массива «Солнечный» (Калининский район Горловки) с позиций украинских нацистов ранены двое 16-летних детей. Позже он добавил, что, по уточненным данным, вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ ранен еще один мирный горловчанин.

    Представительство ДНР в СЦКК по военным преступлениям Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в 14.30 украинские вооруженные формирования обстреляли Калининский район Горловки снарядами калибром 152 мм с территории населенного пункта Нелеповка.

    Кроме того, в 14.05 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки снарядами калибром 152 мм с территории населенного пункта Дзержинск. Помимо этого, в 13:50 из Дзержинска ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки кассетными боеприпасами калибром 155 мм.

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    8 сентября 2023, 07:51
    Российские бойцы сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро

    Российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства стоимостью 550 тыс. евро

    Tекст: Ольга Никитина

    Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили беспилотный летательный аппарат Primoco One чешского производства, стоимость которого составляет 550 тыс. евро, сообщил командир отряда с позывным «Сатурн».

    Источник РИА «Новости» сообщил, что аппарат был сбит из ПЗРК над территорией бывшего Каховского водохранилища. Район от берега, по его словам, заминирован украинскими войсками и обстреливается.

    Почва на этой территории напоминает болото, воды там нет, но дно бывшего водохранилища высохло не до конца. По словам Сатурна, российские военные понимали, что сбитый дрон является важным объектом для изучения, и попытались достать его. «Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться», – рассказал он.

    Собрать все части, включая двигатель, удалось, как отметил командир отряда, «с помощью смекалки и веревок». Сбитый беспилотник доставили в расположение.

    Напомним, в августе на форуме «Армия-2023» были представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных в ходе СВО.

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