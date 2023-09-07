  • Россия созвала заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
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    Украина лишила Госдеп финансового прагматизма
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    Гавайцы призвали к отделению от США
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    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    В парламенте Грузии собрали подписи для начала импичмента Зурабишвили
    Лондон ввел санкции против 11 россиян за кибератаки
    Международные резервы России за неделю выросли на три млрд долларов
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России нужны свои «фабрики мысли»

    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    62 комментария
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    34 комментария
    7 сентября 2023, 20:28

    Боррель разочаровал Грузию накануне решения о статусе кандидата в ЕС

    Боррель разочаровал Грузию накануне решения о статусе кандидата в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия является важным партнером, двери Евросоюза открыты и он готов поддержать Тбилиси, однако статус кандидата надо заслужить, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Прибывший в Грузию в четверг с двухдневным визитом, Боррель заявил, что стране следует еще много поработать, хотя власти уверяют, что делают все возможное по выполнению 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата в ЕС, предоставленного год назад Украине и Молдове.

    «Нужно заслужить через серьезные реформы и приверженность ценностям ЕС. Честно говоря, впереди еще очень много работы», – сказал он.

    При этом Жозеп Боррель порадовался тому, что увидел в Тбилиси много флагов Евросоюза. «80 процентов населения Грузии поддерживают членство в ЕС. Времени на выполнение рекомендаций ЕС остается мало», – отметил еврокомиссар.

    Вопрос статуса Грузии будет решаться в конце года. В пятницу Борреля примут президент и премьер-министр Грузии. В социальных сетях Грузии не скрывают разочарования заявлением Еврокомиссара и пишут, что оно «фарисейское» и «несправедливое».

    «Весь Европарламент коррумпирован, что они хотят от нас, тошнит уже от нравоучений», «Вероятно, если Грузия откроет «второй фронт», то точно получит статус», «Думаю, следует ждать провокаций на улицах Тбилиси, оппозиция начнет агитировать молодежь», – отмечают пользователи.

    Ранее Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз.

    7 сентября 2023, 10:45
    Захарова ответила на слова Симоняна о «какой-то секретарше»

    Захарова в ответ на слова спикера парламента Армении Симоняна выразила поддержку всем секретарям планеты

    Захарова ответила на слова Симоняна о «какой-то секретарше»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС,Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова спикера парламента Армении Алена Симоняна, назвавшего дипломата «какой-то секретаршей», выразила поддержку всем секретарям планеты.

    «Сложно поспорить, что с уровнем явные проблемы», – написала Захарова в Telegram.

    Он также выразила слова поддержки всем «секретаршам» планеты. «Подруги! Ваша работа, работа не «секретарши», а «секретаря» – залог успеха даже самого высокопоставленного начальника. Без вашего ежедневного кропотливого труда, включающего  составление графиков, организацию встреч, работу с документами, прием звонков  и миллион разных забот, все пойдет прахом», – написала Захарова.

    Она призвала не обижаться на слова Симоняна, предположив, что он «ляпнул не подумав». Кроме того, Захарова подчеркнула, что не стоит распространять свое отношение к сказанному спикером парламента Армении на армянский народ. «Армянский народ мудрый, многострадальный и любящий», – добавила представитель МИД.

    Ранее официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства». В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, что он не будет отвечать «какой-то секретарше».

    Коментарии (57)
    7 сентября 2023, 02:20
    Политолог: Пашинян хватается за соломинки

    Политолог Кузнецов призвал не упрекать Пашиняна в преддверии военного вторжения со стороны Азербайджана

    Политолог: Пашинян хватается за соломинки
    @ Paolo Pizzi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки», заявил политолог Глеб Кузнецов.

    Кузнецов связывает рассуждения людей о том, «что не так делает Пашинян», с «непониманием реальной повестки дня сегодняшней Армении». По его мнению, страна столкнулась с «практически неизбежной угрозой военного вторжения со стороны Азербайджана и масштабной этнической чистки в Арцахе».

    По словам политолога, Азербайджан получил «уникальный шанс решить раз и навсегда проблему Карабаха», создать контролируемый коридор в Нахичевань и «перерубить армяно-иранскую границу». Причем Азербайджан может «продать это США прежде всего как победу в борьбе с обходом санкций», указал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кризис, созданный блокадой Арцаха достиг высшей точки. Дальше «прогревать» ситуацию с помощью морения десятков тысяч людей голодом контрпродуктивно для Азербайджана. Идея, что армяне «сами все поймут и уедут» провалилась. Вернуть им дорогу в Армению «просто так», урегулировав дело в европейском духе с «национальной автономией» не представляется возможным», – заявил Кузнецов.

    Он считает, что «Пашинян пытается делать, что может», и «ищет союзников везде», пусть даже «где-то не очень удачно, где-то запоздало, где-то неадекватно с точки зрения логики». Кузнецов полагает, что премьер Армении «хватается за соломинки».

    «Не стоит его упрекать в этом. Вариантов спасения Арцаха исчезающе мало. Вариантов сохранения суверенной территории Армении – больше, но и сценарий «Армения в своих нынешних границах» не выглядит безальтернативным», – заявил политолог.

    Он считает «бессмысленным» рассуждать на тему того, «кто тут прав, кто виноват и что сделано не так в Армении в последние 30 лет, а также как надо правильно дружить с Россией», поскольку приближается «практически неизбежная кровавая трагедия в Закавказье».

    Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.

    С 3 сентября командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Кирилл Кулаков.

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    7 сентября 2023, 15:07
    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Economist: Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может закончить контрнаступление через несколько недель, считают в американской администрации, сообщили источники журнала Economist в Белом доме.

    Киеву осталось шесть-семь недель боев перед завершением контрнаступления, сказал один из собеседников Economist в администрации президента США Джозефа Байдена, передает РИА «Новости».

    При этом в администрации ведутся споры по оценке успехов, которые украинская армия может достичь за это время. Часть полагает, что ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться.

    Аналитик разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол указал, что есть вероятность того, что ВСУ к концу 2023 года прорвут российскую оборону, он оценил ее в 40-50%. По его словам, из-за ограниченного числа боеприпасов и ухудшения погоды это будет сложной задачей.

    Ранее издание Politico сообщало, что высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитетов Сената США по разведке.

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    7 сентября 2023, 15:29
    Сын президента ЦАР напал на врача в Кисловодске
    Сын президента ЦАР напал на врача в Кисловодске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Приехавший на реабилитацию в Кисловодск сын президента ЦАР Эварист Туадера напал на мужчину и женщину-врача, пытавшись сбежать от сопровождающих.

    Туадера, приехавший в Кисловодск лечиться, пытался сбежать от сопровождающих. Он сначала ударил мужчину, потом долго говорил по телефону. Врач пыталась что-то объяснить Туадере, но он вскочил и сильно ударил ее по лицу, передает канал «360».

    Женщина вызвала скорую помощь, но жаловаться на сына президента ЦАР не стала, и не обратилась в полицию. Туадеру отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР.

    Ранее иностранец напал с ножом на жителя Владивостока из «ненависти к русским».

    Коментарии (28)
    7 сентября 2023, 13:05
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресечена деятельность группы, отправлявшей за границу компоненты к боевым самолетам и вертолетам, запчасти передавались в том числе для нужд украинской армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Организованная группа специализировалась на незаконном обороте продукции военного назначения и на контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запчастей для военной авиации, сообщили в Центре ТАСС.

    Группа состояла из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии. Они на постоянной основе закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, потом эту продукцию поставляли иностранным заказчикам, в том числе для нужд ВСУ.

    Всего изъято свыше 100 изделий для боевой авиатехники, получены документальные материалы об участии подозреваемых в организации ремонта комплектующих украинских самолетов и вертолетов.

    В июне ФСБ разоблачила завербованных украинской стороной двух бывших сотрудников курского оборонного предприятия, передававших документы и образцы изделий, применяемых при создании вооружений для ВС России.

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    7 сентября 2023, 12:28
    Супруга Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским

    Супруга премьер-министра Армении Пашиняна Анна опубликовала совместное фото с Зеленским

    Супруга Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским
    @ @Anna Hakobyan

    Tекст: Александра Юдина

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян выложила в Facebook (запрещен в России) совместное фото с украинским президентом Владимиром Зеленским и его женой Еленой Зеленской.

    Так, на опубликованной фотографии запечатлено, как Акопян пожимает Зеленскому руку на встрече в Киеве третьего «форума первых леди и джентльменов», передает ТАСС.

    Накануне стало известно, что супруга Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье.

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    7 сентября 2023, 16:33
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления

    Сенатор Пушков: США не могут признаться в том, что их стратегия по Украине зашла в тупик

    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    @ Пресс-служба Совета Федерации

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть несколько причин, почему госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главная из них: если Вашингтон признает неудачу контрнаступления, это будет означать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее Энтони Блинкен приехал в Киев, заметив «прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

    «Уже совершенно очевидно, что так называемое контрнаступление не дало ожидаемых результатов, и это признается большим числом западных экспертов и СМИ. В этих условиях представители ведущих стран НАТО, тем не менее, продолжают делать оптимистические заявления и обещают наращивать объемы военной и финансовой помощи Украине», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

    «Формула «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», выдвинутая полтора года назад Байденом, по-прежнему работает. И создается ощущение, что на Западе просто отрицают реальность. А она заключается в том, что Украина не может и не сможет добиться серьезных успехов на поле боя», – добавил парламентарий.

    «У наступательных операций ВСУ нет перспективы. И это очевидно. Однако Запад, и это видно по заявлениям Блинкена, находится в достаточно сложном положении. США и страны НАТО фактически загнаны в геополитическую ловушку», – убежден собеседник.

    «Соединенные Штаты и их союзники дали такое количество заверений, сделали такое число заявлений и направили такой объем денег и вооружения, что они не могут признаться в несостоятельности изначального плана. А я напомню, что цель была в достижении «стратегического поражения России», – указывает сенатор.

    «Поэтому, вопреки фактам, они изыскивают микро-продвижения украинских войск, достигнутые очень большой ценой, и пытаются выдать их за успехи Украины, которые якобы дают надежду на дальнейшие победы», – говорит Пушков.

    «А в случае признания неудач им всем придется подать в отставку и, как писал Салтыков-Щедрин, пойти на площадь и повеситься. Образно выражаясь, конечно. Вторая причина таких заявлений в том, что Вашингтон выходит на финишную прямую президентской избирательной кампании и команде Байдена необходима некая позитивная, нацеленная на успех, программа действий на Украине», – отмечает собеседник.

    «Украина превращается в крупную тему американских выборов. Неэффективность и чрезмерность расходов на конфликт постоянно подчеркивают представители Республиканской партии. И Блинкену необходимо привезти какие-то политические результаты и обозначить какую-то перспективу», – считает парламентарий.

    «Он должен показать, что Штаты все правильно делают на Украине и что эти действия могут привести к успеху. Для администрации Байдена эта тема, если хотите, как своего рода наркотическая игла для наркомана. Вашингтон не может заморозить украинскую тему. Потому что в противном случае администрацию Байдена обвинят в том, что она ведет страну к поражению», – уверен он.

    «Более того, эскалацией и нагнетанием вокруг Украины Белый дом рассчитывает получить голоса тех избирателей, которые поддерживают помощь ВСУ. Такая аудитория в США есть, и она по-прежнему весьма значительна», - обращает внимание сенатор.

    «И третья причина, по которой отрицается реальность, касается всего Запада. У них просто нет другой стратегии. Если сейчас НАТО признает провал контрнаступления, то мгновенно прозвучит вопрос мирного урегулирования, чего ни в США, ни в Брюсселе, совершенно не хотят. И произойдет это в очень невыгодных для Запада условиях, когда во всем мире нарастают требования скорейшего мирного урегулирования конфликта», – заключил Пушков.

    Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

    Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали первого дня Блинкена в Киеве.

    Госссекретарь также объявил о выделении очередного пакета помощи Украине. Он составит более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь.

    В свою очередь Пентагон сообщил о решении передать ВСУ артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряды для танков Abrams с обедненным ураном. Что касается самих Abrams, они тоже скоро прибудут на Украину, пообещала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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    7 сентября 2023, 14:32
    Украинка пожаловалась на «издевательство» в Израиле в виде общения на русском

    Киевлянка Ирина пожаловалась на отношение к украинцам в Израиле и «отдельное издевательство» в виде общения на русском

    Tекст: Антон Никитин

    Киевлянка Ирина пожаловалась на отношение к украинцам в Израиле, начавшиеся сразу же по прилете в Тель-Авив проблемы, последующую депортацию и «отдельное издевательство» в виде общения с работниками паспортного контроля в аэропорту Бен-Гурион на русском.

    Женщина рассказала в беседе с «Украинской правдой», что в декабре 2022 года она через Польшу прилетела в Тель-Авив, чтобы по приглашению друзей провести в Израиле зиму. Однако сразу же по прилете в аэропорт Бен-Гурион начались проблемы: на паспортном контроле долго изучали ее документы, после чего приказали ждать решения в зале ожидания, передает РИА «Новости».

    Вскоре Ирину вызвали на «пятиминутное» собеседование, сотрудница задала два вопроса: есть ли у нее дети и замужем ли она. Получив отрицательный ответ, на киевлянку посмотрели «с осуждением» и заявили, что она «может оформить здесь брак», после чего вновь отправили ждать.

    Как утверждает украинка, в зале ожидания не давали еду и воду, а купить что-либо было невозможно. «Мы все познакомились, среди нас были россияне. Их пропускали, по крайней мере половину, а из украинцев – никого», – пожаловалась она.

    Во время второго «собеседования» сотрудник таможни начал спрашивать украинку, зачем она приехала на 90 дней, но объяснение про конфликт и проблемы с инфраструктурой вызвало у него насмешку. Ночью Ирину вызвали и заявили, что ее дело «сейчас будет рассматривать министр иностранных дел», после чего она поняла, что над ней «насмехаются».

    «Отдельное издевательство, которое я заметила, – речь. У меня британское экономическое образование и хороший уровень английского. Я не хотела общаться с работниками паспортного контроля на русском. Но они были недовольны и разговаривали исключительно по-русски, почти без акцента, поэтому я подумала, что они являются выходцами из России», – возмутилась Ирина.

    Спустя трое суток сотрудник аэропорта передал женщине документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, ее заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь». При этом на борту, на котором киевлянка вылетела из Израиля, были еще 16 ее соотечественниц, которые прилетели компанией-лоукостером и сразу же на выходе из самолета и без проверки документов были депортированы.

    «Этот израильский опыт меня травмировал, я решила, что во время конфликта никуда из Киева не поеду. Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине», – утверждает Ирина.

    В августе сообщалось, что в Польше молодые женщины стали испытывать неприязнь к беженкам с Украины из-за опасений, что украинки отберут у них потенциальных мужей. В апреле на украинских беженок, уводящих из семей супругов, пожаловались британки.

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    7 сентября 2023, 11:12
    Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха
    Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Войска Азербайджана сосредоточены на границе с Арменией и у разделительной линии с Нагорным Карабахом, заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

    По его словам, в течение прошедшей недели военно-политическая ситуация в Армении существенно ухудшилась, передает ТАСС.

    Пашинян добавил, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы.

    При этом он отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.

    Ранее политолог Глеб Кузнецов заявил, что премьер-министр Армении в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки».

    Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.

    Коментарии (48)
    7 сентября 2023, 10:36
    Рябков отреагировал на планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Замглавы МИД Рябков назвал воровством планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива Соединенных Штатов отдать изъятые российские активы на нужды украинской армии по факту является воровством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение, передает РИА «Новости».

    Также Рябков отметил, что это станет показателем для всех экономических операторов – насколько рискованно вести дела с США.

    Кроме того, замглавы МИД отметил, что члены российской делегации, которую возглавляет глава МИД Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как не все из них получили разрешения на въезд.

    «Работа продолжается», – сказал он.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами.

    Коментарии (11)
    7 сентября 2023, 10:25
    Балицкий: ВСУ за ночь потеряли сто человек на Запорожском направлении

    Балицкий: ВСУ за ночь потеряли порядка ста человек на Запорожском направлении

    Балицкий: ВСУ за ночь потеряли сто человек на Запорожском направлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска за ночь потеряли около ста военнослужащих на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, ночью противник проводил ротацию подразделений около Вербового и Работино, при этом ВС России наносили по украинским войскам массированное огневое поражение, передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что за ночь противник потерял около ста человек.

    Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в регионе в плен ВС России сдались три украинских разведчика.

    Коментарии (7)
    7 сентября 2023, 13:14
    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине

    Президент Финляндии Ниинисте предупредил о риске эскалации конфликта на Украине и возможности применения ядерного оружия

    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине
    @ IMAGO/Seppo Samuli/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Ниинисте призвал лица, принимающие решения, быть готовыми к эскалации и серьезно относиться к риску применения атомного оружия. По его словам, риск применения такого оружия «абсолютно огромен», это будет «конец света», передает «Интерфакс».

    По его оценке, разрешение конфликта пока не просматривается, «Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно».

    На вопрос о том, согласится ли Финляндия с тем, что Украина нанесет удар по российской стороне, и как она отреагирует, если при этом будет использовано оружие, предоставленное Финляндией, Ниинисте сказал: «Оружие Финляндии было передано для обороны и, насколько я знаю, оно использовалось в этих целях».

    Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил о начале третьей мировой войны. В прошлую субботу Москва предупредила о риске прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.

    Коментарии (11)
    7 сентября 2023, 06:21
    В G20 пожаловались на разногласия из-за проекта заявления по Украине

    CNN сообщил о разногласиях между странами из-за проекта коммюнике саммита G20 по Украине

    В G20 пожаловались на разногласия из-за проекта заявления по Украине
    @ IMAGO/Hindustan Times/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую спецоперацию, G7 и ЕС не могут с этим согласиться, заявил источник в ЕС.

    Источник заявил, что обсуждение «было очень сложным», Россия и Китай «отказались повторять формулировки», которые были озвучены на саммите в Индонезии. Предложенный вариант «недостаточен для G7, Европейского союза», он «не идет достаточно далеко» и должен стать более «глубоким». «Будет ли у нас заявление, мы сейчас сказать не можем, поскольку переговоры продолжаются», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    При этом Bloomberg со ссылкой на французского чиновника утверждало, что страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине.

    По словам представителя французских властей, Китай смягчил позицию при согласовании коммюнике, в том числе в вопросах, касающихся конфликта на Украине, а само заявление не поддерживают только Россия и Индия, передает ТАСС.

    Напомним, Индия официально отказалась приглашать Украину саммит G20. В июле министры финансов и руководители центральных банков стран G20 не приняли совместное заявление из-за расхождений по российско-украинскому конфликту, сообщила глава индийского Минфина Нирмала Ситараман.

    Коментарии (4)
    7 сентября 2023, 14:44
    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент

    Американист Дробницкий: США воспользуются законом 20-летней давности для передачи Украине российских денег

    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Американцы могут воспользоваться лазейкой в собственном законодательстве и отправить Украине деньги российских бизнесменов. Конфисковать государственные активы России США пока не могут, поэтому нашли другой способ изъятия денег. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее США впервые решили передать Украине средства, конфискованные у российских предпринимателей.

    «Средства, которые Вашингтон планирует передать Украине, принадлежат конкретному человеку, а не государству. Конфисковать наши активы США пока не могут. Во-первых, это нарушило бы всю мировую финансовую систему. А во-вторых, для подобного действия просто нет юридического обоснования», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Деньги частного лица изъять легче. Механизм конфискации таких средств давно отработан в США. «Патриотический акт» 2001 года позволяет Штатам признать средства российского бизнесмена незаконными и забрать их. Для этого зачастую не требуется даже решение суда. Затем Вашингтон может распоряжаться финансами по своему усмотрению», – акцентировал он.

    «В целом, Штаты создают прецедент, которым в скором времени могут воспользоваться страны ЕС. И под удар попадут именно частные деньги, которые европейцы арестовывали по тем или иным причинам. Конкретные механизмы конфискации будут зависеть от страны», – полагает эксперт.

    «Кроме того, США в очередной раз использовали доллар в качестве оружия и подорвали доверие к валюте. Поэтому сейчас надо наиболее активно выстраивать международную финансовую архитектуру со странами БРИКС. Это сделать сложно, но необходимо», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон впервые решил передать Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Средства планируют направить на поддержку ветеранов ВСУ. Госдеп указал, что на «реинтеграцию и реабилитацию» бывших солдат направлено 5,4 млн долларов. Такую же сумму американцы конфисковали у предпринимателя Константина Малофеева.

    Данное решение осудили в российском МИД. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что инициатива Соединенных Штатов по факту является воровством. Передача конфискованных средств также ставит под сомнение неприкосновенность частность собственности и показывает другим экономическим операторам риски работы с Вашингтоном.

    Вместе с тем, в США анонсировали новый пакет помощи Украине на сумму более чем 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военные и гражданские нужды.

    Вашингтон передаст Украине оружия и снаряжения на 175 млн долларов из арсеналов Пентагона. В пакет военной помощи войдут компоненты для средств ПВО, управляемые ракеты для РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства связи и прочее оборудование. Также США отправят ВСУ снаряды для танков Abrams с обедненным ураном.

    Еще 300 млн долларов США выделили правоохранительным органам Украины, чтобы способствовать «восстановлению и поддержанию правопорядка» на территориях, которые, как заявил Госдеп, подвергаются российским ударам.

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    6 сентября 2023, 23:48
    Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова

    Высший антикоррупционный суд Украины велел возбудить уголовное дело против нового министра обороны страны Умерова

    Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова
    @ Thomas Imo/Photothek/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В конце августа украинский Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело против нового министра обороны Рустема Умерова в связи с превышением им должностных полномочий на посту главы Фонда госимущества, сообщают СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что Умеров и его заместители продавали компаниям, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по цене ниже рыночной. Чтобы хищение госимущества не вскрылось, он мешал собрать наблюдательный совет компании, который мог вынести вопрос на рассмотрение кабмина Украины. Член совета «Центрэнерго», который вскрыл преступление, был уволен Умеровым. В ВАКС считают, что эта информация «требует проверки средствами уголовного процесса», передает ТАСС.

    Напомним министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Верховная рада утвердила кандидатуру Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

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