Эксперт спрогнозировала «переобувание» конспирологов и противников биометрии

Вице-президент ФПА Авакян: Конспирологические теории и желание запретить государству сбор биометрии со временем исчезнут

Tекст: Антон Никитин

Система обработки биометрических данных в будущем позволит почти полностью защитить граждан от подделки документов и связанных с такими преступлениями рисков. «Нужно понимать, что развитие техники со временем позволит подделать любой документ с такой точностью, а подпись с такой легкостью, что мы замучаемся доказывать, что тот или иной документ подписали не мы. Экспертиза будет не давать однозначного ответа, что подпись подделана. В этом смысле биометрия защищает личность значительно больше нежели отсутствие ее», – предупреждает Авакян, слова которой приводятся на сайте РАПСИ.

Имущество и большое количество юридически важных действий и сделок у лица со временем подтолкнут противников биометрии к изменению их отношения к Единой биометрической системе (ЕБС). Главный риск, который усматривает эксперт, – утечки данных и сохранность их персональных данных. Но он становится еще выше при использовании стандартных средств аутентификации: паспорта и подписи.

Страхи общества перед сбором такой информации сильно перегреты и преувеличены, государство в данный момент имеет такие данные максимум на 1,5 млн человек, предполагает Авакян.

«Биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) собираются с целью не только идентификации, но главным образом для аутентификации, то есть для того, чтобы разрешать другим системам допускать нас к юридически значимым действиям на основе биометрических данных. Сам по себе сбор биометрии не является злом. Я не знаю, с чего население так решило. Но, опасаясь социального рейтинга, слежки, каких-то мифических угроз полного оцифрования личности, наверное, всего того, что красиво вычитывается из футуристических романов и антиутопий, население против этого», – говорит Авакян.

Инициатива правительства о возможности запретить сбор биометрии с помощью Госуслуг успокоит тех, кто категорически против сбора такой информации, отмечает эксперт, но в дальнейшем доступ ретроградов к услугам и их аутентификация в сервисах будет происходить на основе паспорта и традиционной подписи.

«Отказ от сбора биометрических данных – это абсолютно правильное действие, но я думаю, что после того как истерия пройдет и пройдет первый страх, количество таких отказов будет минимальным. И те, кто сейчас написали такой отказ по разным причинам, постепенно могут передумать. Тем более, что передумать можно в любой момент сколько угодно раз, как запрещать сбор биометрии, так и разрешать», – резюмировала эксперт.

Ранее в Госдуме призвали разъяснить россиянам преимущества биометрии.