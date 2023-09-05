Власти британского города Бирмингем объявили о банкротстве

Tекст: Алина Власенко

«Крупнейший орган местного самоуправления страны городской совет Бирмингема фактически объявил себя банкротом», пишет Guardian.



Городской совет признал неспособность властей сбалансировать свой бюджет без посторонней помощи и ввел запрет на осуществление всех расходов за исключением трат на обеспечение обязательных услуг, предусмотренных законом, и выполнение действующих контрактов.

Власти города объяснили свое решение продолжающимися долгое время трудностями, в том числе выплатами по искам из-за нарушения положений о равном вознаграждении и последствиями установки новых IT-систем, передает РИА «Новости».

Ранее власти Бирмингема также вводили запрет на осуществление необязательных расходов из-за дефицита бюджета в размере 760 млн фунтов стерлингов после выплаты 1 млрд фунтов в качестве компенсации по искам о равной оплате.