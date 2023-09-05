Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Власти британского города Бирмингем объявили о банкротстве
Муниципальный совет одного из крупнейших британских городов Бирмингема объявил о банкротстве из-за крупного дефицита бюджета, пишет Guardian со ссылкой на заявление местных властей.
«Крупнейший орган местного самоуправления страны городской совет Бирмингема фактически объявил себя банкротом», пишет Guardian.
Городской совет признал неспособность властей сбалансировать свой бюджет без посторонней помощи и ввел запрет на осуществление всех расходов за исключением трат на обеспечение обязательных услуг, предусмотренных законом, и выполнение действующих контрактов.
Власти города объяснили свое решение продолжающимися долгое время трудностями, в том числе выплатами по искам из-за нарушения положений о равном вознаграждении и последствиями установки новых IT-систем, передает РИА «Новости».
Ранее власти Бирмингема также вводили запрет на осуществление необязательных расходов из-за дефицита бюджета в размере 760 млн фунтов стерлингов после выплаты 1 млрд фунтов в качестве компенсации по искам о равной оплате.