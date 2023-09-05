Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.2 комментария
Марочко: Боевик «Айдара» подорвался при установке фугаса под Артемовском
Марочко: Боевик «Айдара» подорвался насмерть при установке фугаса под Артемовском
Боевик нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) насмерть подорвался при установке собственного фугаса в нескольких сотнях метров от российских позиций под селом Клещеевка в ДНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинский боевик с шевроном террористического подразделения «Айдар» около Клещеевки пытался установить фугас на опасном для прорыва участке, но при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошел взрыв, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что фрагменты тела боевика разбросало на 200 метров от эпицентра взрыва.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками в окрестностях Клещеевки под Артемовском.