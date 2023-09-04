Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
В Нидерландах рассказали о местонахождении скифского золота
В Университете Амстердама указали на подготовку к транспортировке скифского золота на Украину
Скифское золото пока находится в Нидерландах, однако ведется подготовка к его транспортировке на Украину, заявил официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге.
Как указал Ланге, коллекция пока не передана. По его словам, сейчас ведется работа по подготовке к ее транспортировке, передает ТАСС.
Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу музеев Крыма в деле о скифском золоте и постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Археолог Айбабин рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украине некуда забрать скифское золото из музея Нидерландов.
Напомним, в сентябре 2019 года Крым предоставил Апелляционному суду Амстердама неоспоримые доказательства по скифскому золоту. Был передан полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.
В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. В ходе принятия решения украинская сторона не раз требовала отвод судей, которые занимаются рассмотрением дела о скифском золоте.