В Нидерландах рассказали о местонахождении скифского золота

В Университете Амстердама указали на подготовку к транспортировке скифского золота на Украину

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Ланге, коллекция пока не передана. По его словам, сейчас ведется работа по подготовке к ее транспортировке, передает ТАСС.

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу музеев Крыма в деле о скифском золоте и постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Археолог Айбабин рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украине некуда забрать скифское золото из музея Нидерландов.

Напомним, в сентябре 2019 года Крым предоставил Апелляционному суду Амстердама неоспоримые доказательства по скифскому золоту. Был передан полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.

В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. В ходе принятия решения украинская сторона не раз требовала отвод судей, которые занимаются рассмотрением дела о скифском золоте.