Глава ВЦИОМа заявил об «ушедшей в себя столичной России»

Глава ВЦИОМа Федоров заявил, что 20 млн жителей «столичной России» ушли в себя из-за СВО

Tекст: Антон Антонов

Федоров выделяет в российском обществе «четыре России» по модели исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой: «Россию воюющую», «Россию столичную», «Россию глубинную» и «Россию уехавшую» – передает РБК.

Глава ВЦИОМа отметил, что в последние пять лет в обществе наблюдается тревожность – были пенсионная реформа и распространение коронавируса, теперь идет СВО. По его словам, «все это очень тяжело».

«Выросло девиантное поведение, снизилось деторождение. Людям приходится прилагать больше усилий, чтобы сохранить контроль над своей жизнью. Это сильно выматывает», – сказал он.

Оценивая влияние СВО, Федоров указал, что для одних спецоперация оказалась «долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться», но для других стало «шоком, травмой, стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию». Кому-то СВО открыла возможность «прилично заработать, в том числе рискуя», отметил он.

В таких условиях «столичная Россия», которую Федоров оценивает примерно в 20 млн человек, «уходит в себя». Некоторые из этих людей «уехали», но основная часть – «мелкие буржуа, столичный средний класс – московский, петербургский, екатеринбургский» – «стараются делать вид, что ничего не изменилось, не особо интересуются происходящим в зоне боевых действий, если только это не касается напрямую их собственной безопасности», сказал он.

Напомним, актер театра и кино Кирилл Кузнецов рассказал газете ВЗГЛЯД, что в самом начале специальной военной операции «воспринял ее с непониманием и недоумением», но в нем «произошел разворот на 180 градусов», когда он приехал в Донбасс и «просто пообщался с настоящими людьми, а не пользователями в интернете».

По мнению Кузнецова, «у некоторых творческих деятелей есть соблазн и заблуждение выслужиться перед кем-то за рубежом, чтобы набрать дополнительные очки». «Они не хотят поддержать собственный народ и страну, отмежевавшись от всего, участвуют в Facebook*-войсках и пишут обидные вещи», – отметил актер. По его словам, те, кто поступает таким образом, предают своего зрителя