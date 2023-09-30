Кирилл Кузнецов: Многие творческие люди стали патриотами

Актер Кузнецов: Я изменил свое отношение к СВО после поездок в Донбасс

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Спустя год некоторые люди иначе стали относиться к воссоединению России с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. Это особенно заметно в регионах, а вот в Москве и Санкт-Петербурге еще есть некий флер западничества, псевдоналет либерализма и демократии. Хотя даже среди многих моих столичных знакомых сильно изменились взгляды на итоги референдумов. Творческие люди стали патриотами в хорошем смысле этого слова», – рассказал Кирилл Кузнецов, актер театра и кино.

Актер признался, что в самом начале специальной военной операции России на Украине «воспринял ее с непониманием и недоумением». «Во мне произошел разворот на 180 градусов, когда я приехал в Донбасс и просто пообщался с настоящими людьми, а не пользователями в интернете… Я узнал подробности, о которых страшно рассказывать. Меня особенно потрясла история мужчины из Мариуполя. Однажды он вышел на улицу за молоком, а когда вернулся, то дома уже не было, погибла вся его семья – дети, жена, родители. И это не единичный случай», – поделился Кузнецов.

Во время поездок в Донбасс актер много общался с детьми самых разных возрастов. «С 2014 года у них появился уникальный и просто ужасный навык – по звуку летящего снаряда они определяют, что это за оружие, работает ли ПВО и надо ли бежать прятаться. Такого не должно быть, это невозможно объяснить или оправдать», – добавил он.

По мнению Кузнецова, «у некоторых творческих деятелей есть соблазн и заблуждение выслужиться перед кем-то за рубежом, чтобы набрать дополнительные очки». «Они не хотят поддержать собственный народ и страну, отмежевавшись от всего, участвуют в Facebook*-войсках и пишут обидные вещи», – отметил актер.

По его словам, те, кто поступает таким образом, предают своего зрителя. «Если ты действительно веришь в то, что пишешь, то не работай в России, не снимайся в кино, не пиши музыку, не играй в театре... Будь честен до конца, возьми на себя ответственность уехать и работать для других людей, которых ты ставишь выше, чем собственный народ», – считает актер.

Кузнецов убежден, что культурные ценности нужно уметь преподносить, «потому что иногда очень хорошие спектакли и фильмы о Родине и патриотизме воспринимаются с цинизмом и злым юмором». «Надо перестать хулить себя, мол, мы снимаем плохое кино и вообще ничего не умеем. Наше будущее – это молодежь, ей нужно рассказывать и показывать фильмы, историю. Я бы хотел, чтобы школах показывали классические советские и российские фильмы. Хотя бы на уровне факультатива», – признался актер.

Кирилл Кузнецов присутствовал на концерте на Красной площади по случаю годовщины воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Первую часть мероприятия провели фолк-певица Елизавета Долженкова и актер Артем Шалимов. Концерт открыли артисты, которые были в Донбассе. Перед зрителями также выступили Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие артисты.

В субботу в России впервые празднуется День воссоединения новых регионов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав РФ.

Это событие стало результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое и социальное развитие.