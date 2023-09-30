  • Концерт в честь воссоединения новых регионов с Россией прошел на Красной площади
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    История Новороссии вернула ее в состав России
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    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины
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    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО
    В Бундестаге заявили о праве Киева атаковать Россию ракетами Taurus
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО
    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой Marder
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    6 комментариев
    30 сентября 2023, 18:15

    Кирилл Кузнецов: Многие творческие люди стали патриотами

    Актер Кузнецов: Я изменил свое отношение к СВО после поездок в Донбасс

    Кирилл Кузнецов: Многие творческие люди стали патриотами
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Когда я приехал в Донбасс и пообщался с местными жителями, во мне произошел разворот на 180 градусов, я изменил отношение к СВО, которую сначала воспринял с недоумением, рассказал газете ВЗГЛЯД актер Кирилл Кузнецов. В Москве на Красной площади состоялся митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия», посвященный первой годовщине присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Спустя год некоторые люди иначе стали относиться к воссоединению России с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. Это особенно заметно в регионах, а вот в Москве и Санкт-Петербурге еще есть некий флер западничества, псевдоналет либерализма и демократии. Хотя даже среди многих моих столичных знакомых сильно изменились взгляды на итоги референдумов. Творческие люди стали патриотами в хорошем смысле этого слова», – рассказал Кирилл Кузнецов, актер театра и кино.

    Актер признался, что в самом начале специальной военной операции России на Украине «воспринял ее с непониманием и недоумением». «Во мне произошел разворот на 180 градусов, когда я приехал в Донбасс и просто пообщался с настоящими людьми, а не пользователями в интернете… Я узнал подробности, о которых страшно рассказывать. Меня особенно потрясла история мужчины из Мариуполя. Однажды он вышел на улицу за молоком, а когда вернулся, то дома уже не было, погибла вся его семья – дети, жена, родители. И это не единичный случай», – поделился Кузнецов.

    Во время поездок в Донбасс актер много общался с детьми самых разных возрастов. «С 2014 года у них появился уникальный и просто ужасный навык – по звуку летящего снаряда они определяют, что это за оружие, работает ли ПВО и надо ли бежать прятаться. Такого не должно быть, это невозможно объяснить или оправдать», – добавил он.

    По мнению Кузнецова, «у некоторых творческих деятелей есть соблазн и заблуждение выслужиться перед кем-то за рубежом, чтобы набрать дополнительные очки». «Они не хотят поддержать собственный народ и страну, отмежевавшись от всего, участвуют в Facebook*-войсках и пишут обидные вещи», – отметил актер.

    По его словам, те, кто поступает таким образом, предают своего зрителя. «Если ты действительно веришь в то, что пишешь, то не работай в России, не снимайся в кино, не пиши музыку, не играй в театре... Будь честен до конца, возьми на себя ответственность уехать и работать для других людей, которых ты ставишь выше, чем собственный народ», – считает актер.

    Кузнецов убежден, что культурные ценности нужно уметь преподносить, «потому что иногда очень хорошие спектакли и фильмы о Родине и патриотизме воспринимаются с цинизмом и злым юмором». «Надо перестать хулить себя, мол, мы снимаем плохое кино и вообще ничего не умеем. Наше будущее – это молодежь, ей нужно рассказывать и показывать фильмы, историю. Я бы хотел, чтобы школах показывали классические советские и российские фильмы. Хотя бы на уровне факультатива», – признался актер.

    Кирилл Кузнецов присутствовал на концерте на Красной площади по случаю годовщины воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

    Первую часть мероприятия провели фолк-певица Елизавета Долженкова и актер Артем Шалимов. Концерт открыли артисты, которые были в Донбассе. Перед зрителями также выступили Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие артисты.

    В субботу в России впервые празднуется День воссоединения новых регионов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав РФ.

    Это событие стало результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое и социальное развитие.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    29 сентября 2023, 20:25
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

    Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис заявил, что лично наблюдал массовую сдачу украинских военнослужащих в плен российской стороне.

    Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

    По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

    Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.

    Коментарии (22)
    29 сентября 2023, 19:38
    Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов

    Депутат Госдумы Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов в Ростов Великий

    Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова поддержала инициативу переименовать город Ростов в Ярославской области в Ростов Великий, сообщает губернатор региона Михаил Евраев.

    В своем Telegram-канале глава области отметил, что инициативу подержали самая знаменитая ярославна и легендарная землячка Валентина Терешкова, а также сенатор Александр Русаков.

    В правительстве Ярославской области отметили, что именно Евраев выступил с инициативой смены названия, после чего был сформирован оргкомитет по переименованию Ростова, в данный момент ведется подготовка необходимых документов. «Подходит к концу сбор мнений горожан, его проводят участники общественного движения «За Ростов Великий!» – рассказали в правительстве, добавив, что хотя процедура опроса необязательна, большинство опрошенных поддерживает инициативу.

    Как заявили в региональном правительстве, Терешкова сочла переименование Ростова в Ростов Великий «важным шагом на пути к переменам в городе». «Ростов Великий, один из древнейших городов России с тысячелетней историей, по праву имеет основания именоваться Великим. Это духовный и нравственный символ нашего Отечества, колыбель крещения Руси. Здесь возникла одна из старейших православных епархий нашей страны, и на озере Неро началось крещение северо-восточной части Руси святым князем Владимиром», – процитировали депутата в региональном правительстве.

    Также там добавили, что в данный момент Ростов является «скромным районным центром, а чтобы сделать Ростов по-настоящему великим, нужно приложить максимум усилий, нужна сплоченная работа власти и жителей города. Сейчас помимо подготовки к смене названия города, в Ростове идет большая работа по его благоустройству, что уже отметили жители.

    Коментарии (52)
    30 сентября 2023, 06:41
    США призвали Хафтара не «опираться» на Россию

    Посольство России в Ливии посмеялось над попытками США отговорить Хафтара от сближения с Москвой

    США призвали Хафтара не «опираться» на Россию
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Ливии, комментируя сообщения о попытке США отговорить ливийских лидеров от сближения с Россией, заявило, что «Вашингтон продолжает веселить».

    Представитель американской администрации сообщил телеканалу Al Hadath, что Белый дом «предостерегает Хафтара и других ливийских лидеров» от попыток «опереться» на Россию. Вашингтон призвал «ливийских лидеров объединиться во время кризиса». В администрации США заявили, что поддерживают связь с правительством Ливии, желая оказать ему поддержку, передает ТАСС.

    Посольство России в Ливии, комментируя сообщения о предостережениях со стороны США в адрес ливийских лидеров, заявило: «Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», – передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром.


    Коментарии (9)
    29 сентября 2023, 19:12
    Медведев рассказал об испытаниях новой высокоточной ракеты

    Медведев: Испытания высокоточной модернизированной ракеты будут продолжены

    Медведев рассказал об испытаниях новой высокоточной ракеты
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Испытания новой высокоточной модернизированной ракеты будут продолжены, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, наблюдавший за пуском на полигоне Капустин Яр.

    Об этом Медведев сообщил на совещании, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».

    Зампред СБ РФ констатировал, что Россия приобретает очень важный опыт, давая отпор противнику. При этом он отметил, что Запад продолжает поставлять на Украину самые новые виды вооружений.

    Как сообщил Медведев, новая разработка, которую он видел в пятницу, рассчитана на боевое применение в зоне специальной военной операции и имеет высокие перспективы. По его словам, были значительно улучшены характеристики дальности полета и точности поражения цели, а также усилена боевая часть, передает ТАСС.

    В августе президент Владимир Путин поручил увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Коментарии (21)
    29 сентября 2023, 21:24
    Названа численность россиян в новых регионах

    ФОМС: Численность населения в новых регионах превысит 3,2 млн человек к 2024 году

    Названа численность россиян в новых регионах
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 млн 227 тыс. 429 человек, на данный момент оформлено более 2,8 млн российских паспортов, следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

    Согласно данным МВД России, к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 млн 827 тыс. 429 российских паспортов и еще 400 тыс. паспортов выдадут до конца 2023 года, передает РБК.

    Росстат в марте 2023 года сообщил, что по состоянию на 1 января 2023 года в России проживало 146 млн 45 тыс. человек. Эти данные учитывают итоги переписи населения, проведенной осенью 2021 года, Отмечается, что «официальная статистическая информация» по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям учтена не была, перепись населения в последний раз проводилась в 2001 году.

    Ранее президент России Владимир Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией.

    Коментарии (3)
    30 сентября 2023, 14:40
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО

    InfoBRICS: Пентагон паникует в связи с уничтожением вооружения НАТО на Украине

    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах испугались уничтожения дорогостоящего вооружения НАТО на Украине, сообщил в статье InfoBRICS военный аналитик Драго Босник.

    По его словам, в закулисье Пентагона царит тихая паника из-за того, что на Украине горит поставленное НАТО оружие на сотни миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

    Босник отметил, что зарубежные правительства и их СМИ при этом предпринимают попытки и дальше продвигать идею превосходства западного оружия над российским, однако это ложь.

    «Оно не только не смогло помочь ВСУ достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги», – подчеркнул аналитик.

    В заключение он добавил, что западные эквиваленты покажут чрезвычайную эффективность только на «военных неделях моды» и в Голливуде.

    Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    Коментарии (12)
    29 сентября 2023, 21:56
    СМИ: Зеленский согласовал с США новое наступление на начало октября

    РИА «Новости»: Зеленский согласовал с США план наступления на двух направлениях в начале октября

    СМИ: Зеленский согласовал с США новое наступление на начало октября
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Британии новое наступление в начале октября на Херсонском и Запорожском направлениях, сообщил источник, близкий к компетентным органам.

    Как указал источник, в этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. По его словам, одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Как отметил источник, «это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность, она может привести к трагическим последствиям». «Внимательно следим за действиями противника», – заключил источник.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (26)
    30 сентября 2023, 10:31
    В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике

    Forbes: Против подводных дронов ВСУ сработает советская тактика

    В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Черноморский флот сможет уничтожать новые беспилотные подлодки ВСУ при помощи советской тактики с применением вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124, выразил мнение военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его словам, в случае, если Черноморский флот станет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то российские военные своевременно обнаружат и уничтожат украинские подводные дроны еще до того, как те проникнут на стоянки флота, передает РИА «Новости».

    Также журналист отметил, что советская тактика прибрежной противолодочной обороны крайне сложна – она предполагает применение пар «вертолет-корабль», где оба участника взаимно прикрывали «слепые зоны» своих средств обнаружения.

    «За счет такого размещения флот способен создать завесу на входах в заливы и в других узких местах», – подчеркнул он.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

    Коментарии (12)
    30 сентября 2023, 16:25
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России атаковали Николаев неизвестным типом ракет, которые не видит украинское ПВО, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

    Мэра спросили, почему в Николаеве воздушная тревога в последние дни звучит уже после обстрелов. По его словам, это связано с тем, что ВС России атаковала город неизвестным типом ракет, которые не видят ПВО, пишут украинские СМИ.

    По его словам, таких атак на этой неделе было уже три – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.

    Ранее ВС России нанесли мощный ракетный удар, который повредил объект инфраструктуры в Николаеве на Украине.

    Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.

    Коментарии (30)
    30 сентября 2023, 12:40
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в ДНР, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Он сообщил о пострадавших бойцах в Угледаре и Артемовске. Отмечается, что снаряды начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже, передает ТАСС.

    В конце мая руководитель военно-технического центра «Царские волки» сообщал о применении ВСУ химических боеприпасов на запорожском направлении.

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    30 сентября 2023, 11:44
    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой Marder

    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой машины пехоты Marder

    Tекст: Кристина Цыцура

    Немецкие бронированные машины пехоты «Marder», поставляемые ВСУ, часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца, рассказал пленный солдат ВСУ.

    По словам пленного, в машине собраны специальные ролики под автомат «G36», но это не подходит для автомата Калашникова, передает РИА «Новости».

    «При выходе, входе постоянно за что-то цепляешься. Все везде торчит. Электроника, все напичкано… <…> Там черт ноги себе поломает», – пожаловался пленный.

    Ранее эксперт заявил, что украинские военные не получили должного уровня подготовки, поэтому западная техника используется менее эффективно и часто ломается.

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    30 сентября 2023, 07:31
    Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена

    Трамп в ходе выступления в Калифорнии изобразил потерявшегося на сцене Байдена

    Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп рассмешил своих сторонников, изобразив во время выступления в городе Анахайм в Калифорнии потерявшегося на сцене Джо Байдена, который возглавляет сейчас США.

    Трамп подчеркнул, что Байден «не может найти выход со сцены». Экс-президент указал, что во время выступления тоже находится на сцене, которую прежде не видел. «Но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо – ступеньки», – заявил он. «А этот парень: «Где я? Где я, черт возьми?» Нет, он ужасен», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Напомним, Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, уже несколько раз не мог самостоятельно найти выход со сцены после выступлений.

    Коментарии (9)
    30 сентября 2023, 11:08
    В Генштабе Канады оценили скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов
    В Генштабе Канады оценили скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов

    Tекст: Александра Юдина

    Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов, сообщил начальник генштаба Канады генерал Уэйн Эйр.

    По его данным, с февраля прошлого года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 мм, в случае, если Оттаве придется использовать боеприпасы такими же темпами, как у Украины, их запас будет исчерпан в течение нескольких дней, передает РИА «Новости».

    Эйр отметил, что это вызывает все большую тревогу, так как если в Канаде изучат возможность пополнения запасов боеприпасов в России, то поймут, что это происходит быстрее, чем ожидалось.

    Кроме того, начальник генштаба Канады пожаловался на состояние боевых танков Канады. В заключение он добавил, что не все танки, которые остались в стране, являются рабочими из-за нехватки запасных частей и специалистов.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    Коментарии (12)
    30 сентября 2023, 14:11
    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале Медведев поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией, отметив, что судьбоносное решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей стал символом единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.

    Он заявил, что СВО будет продолжаться до освобождения от врага «исконно русских территорий», а новых регионов в составе России будет больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Донбасс и Новороссия празднуют первую годовщину вхождения в состав России.

    Коментарии (38)
    29 сентября 2023, 23:59
    Сбивший пешеходов в Москве Mercedes попал в пятое ДТП с 2019 года

    За сбившим пешеходов в Москве автомобилем Mercedes числится более 100 штрафов, машина прежде четыре раза попадала в ДТП

    Сбивший пешеходов в Москве Mercedes попал в пятое ДТП с 2019 года
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    За автомобилем Mercedes E-класса, водитель которого сбил пешеходов в Москве, числится 108 штрафов, на машине с 2019 года уже четыре раза устраивали ДТП, сообщили в правоохранительных органах.

    Речь идет о штрафах за неправильную парковку, несоблюдение дорожных знаков, превышение скорости и другие нарушения. Один штраф на сумму 5 тыс. рублей все еще не оплачен. В правоохранительных органах рассказали, что «на этой автомашине уже четыре раза совершали ДТП»: в декабре 2019 года, марте 2020 года, июне 2022 года и апреле 2023 года.

    Водитель задержан, с места происшествия он не скрывался. Как заявили в правоохранительных органах, «рассматриваются в том числе варианты, что водитель отвлекся на мобильный телефон либо уснул», передает ТАСС.

    В главке СУ СК по Москве сообщили, что открыто уголовное дело по статье о «нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В СК сообщили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

    Как отметили в правоохранительных органах, водитель автоматически будет лишен прав на управление транспортным средством. В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что водителю Mercedes с учетом его отказа от прохождения медицинского освидетельствования грозит до семи лет колонии.

    Напомним, главк МВД по Москве сообщил, что водитель Mercedes «выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», пострадали пять человек. Московская прокуратура сообщила, что «по предварительной информации, среди пострадавших двое малолетних детей».

    Коментарии (18)
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    Донбасс и Новороссия стали уверенней с Россией

    Год назад Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией. На референдумах регионы продемонстрировали высокую явку, а сами плебисциты прошли в соответствии с Уставом ООН. Как отмечают эксперты, на протяжении долгих лет территории пребывали в стагнации, а теперь открыли для себя возможность вернуться на путь развития. Собеседники газеты ВЗГЛЯД вспомнили произошедшие год назад памятные события. Подробности

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    История Новороссии вернула ее в состав России

    30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области заслужили право на возвращение, потому что сотнями лет являлись территорией исконной России. Это прослеживается с глубокой древности. Подробности

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    Как от победы на Украине зависит новый мировой порядок

    В администрации Белого дома впервые заговорили о конце сложившегося за последние десятилетия миропорядка. Подорван фундамент, на котором базировалось американское доминирование. Почему это произошло, как мировой порядок будет пересобран заново и какую роль в этом будут играть другие страны, в том числе и Россия? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Венгры лишают Зеленского денег

      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

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