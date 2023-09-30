Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины
Эксперт предположил, что конфликт на Украине не закончится, пока Россия «не возьмет» еще пять регионов. По его прогнозам, Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы будут освобождены от Украины, передает РИА «Новости».
Риттер заявил, что Украину разделят в стиле «плана Моргентау», когда ключевые производственные районы перейдут под международный контроль, а тяжелая промышленность будет ликвидирована. Он также считает, что правительство Зеленского будет свержено, а остатки ВСУ будут уничтожены.
Ранее Риттер заявил, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями военных ведомств Франции и Британии только приблизили крах ВСУ.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше.