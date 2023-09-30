Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, народ Украины «уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере», передает RT.

Также Соскин сказал, что «на Украине нет никакой свободы».

Политик отметил, что Зеленский явно не борется за настоящую свободу ,а создает вместо этого концлагерь.

Кроме того, экс-советник Кучмы раскритиковал действия украинских властей, которые просят западные страны не считать украинских беженцев и помогать им возвращаться в страну.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Североатлантический альянс превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, но большего размера.

