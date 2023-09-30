Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину
NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину
Китайские производители беспилотников резко уменьшили поставки дронов и их комплектующих на Украину из-за новых правил экспорта, сообщила The New York Times.
Газета пишет, что китайские поставщики сократили свои продажи из-за вступивших в КНР новых правил по экспорту компонентов для дронов, передает ТАСС.
Теперь китайские производители требуют от украинцев сложную систему посредников для поставки беспилотников, поэтому «некоторые украинцы были вынуждены провозить контрабандой необходимые компоненты для восстановления числа подбитых дронов».
Отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно, а ВСУ теряют порядка 10 тыс. БПЛА в месяц.
Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.