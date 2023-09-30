Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.