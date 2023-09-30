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    Воссоединение с Россией вернуло новые регионы на путь развития
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
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    Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
    Названа численность россиян в новых регионах
    Определен средний размер пенсии в 2024 году
    ВС РФ расширили «серую зону» на Марьинском и Авдеевском направлениях
    Медведев рассказал об испытаних новой высокоточной ракеты
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    6 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    7 комментариев
    30 сентября 2023, 08:55

    Здание завода в Херсоне повреждено из-за ракетного удара

    В Херсоне сообщили о повреждении здания и территории завода

    Tекст: Александра Юдина

    Территория и здание завода подверглись удару в городе Херсон после ракетного удара, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, в результате ракетного удара по Херсону повреждены территория и здание завода, передает РИА «Новости».

    Двумя днями ранее в Херсоне повредили объект критической инфраструктуры.

    29 сентября 2023, 20:25
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

    Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис заявил, что лично наблюдал массовую сдачу украинских военнослужащих в плен российской стороне.

    Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

    По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

    Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.

    Коментарии (18)
    29 сентября 2023, 10:08
    Украина пообещала помочь Европе экономически

    Шмыгаль: Украина, вступив в ЕС, поможет Европе в сфере экономики

    Украина пообещала помочь Европе экономически
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина после вступления в Европейский союз не станет источником проблем для содружества, а наоборот, «поможет в решении многих проблем», пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью изданию Politico уточнил, что речь идет о таких сферах, как энергетическая независимость, безопасность, оборона и экономика, передает РИА «Новости».

    Между тем у Украины есть собственные экономические проблемы. Так, дефицит бюджета страны на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составит около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ. На военные расходы в бюджете Украины собираются выделить 54,6 млрд долларов.

    Кроме того, западные СМИ не раз называли Украину «попрошайкой», которая «клянчит» оружие.

    Добавим также, накануне в «Нафтогазе» заявили, что продолжают транзит российского газа «исключительно» ради того, чтобы европейцы «не замерзли». При этом газета ВЗГЛЯД писала, какие выгоды получает Украина от транзита.

    Коментарии (31)
    29 сентября 2023, 16:32
    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь

    Минобороны: Киев выводит в тыл 47-ю мехбригаду из Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи

    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинское командование вынуждено вынести в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа бойцов выполнять боевые задачи на фоне потерь, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России ведут активную оборону за Запорожском направлении, за неделю российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работина Запорожской области.

    В Минобороны добавили, что во время боев ВСУ потеряли более 330 военных, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

    В ведомстве подчеркнули, что украинским командованием сейчас осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра.

    Коментарии (10)
    29 сентября 2023, 10:24
    Среди переселенцев на Камчатку более 35% оказались гражданами Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    За 13 лет, в период с 2010-го по 2023 год, на Камчатку по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников переехали более 5 тыс. человек, около 35,5% из них – украинцы, сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД по Камчатскому краю.

    Как сообщили ИА «Кам 24» в ведомстве, 18,5% приехали из Киргизии, а 17,3% из Узбекистана. Кроме того, есть переселенцы из Армении (8,8%), Таджикистана (6,9%), Азербайджана (5,9%), Казахстана и Молдавии (по 2,9%).

    Более 30% прибывших, как уточнили в управлении, являются славянами в возрасте до 40 лет. Причем почти две трети прибывших – это молодые люди с высшим или средним специальным образованием, в том числе учителя и врачи, инженеры и строители.

    По данным на начало 2023 года, число беженцев, прибывших в Россию с территорий Украины и Донбасса, превысило 5,1 млн человек.

    Коментарии (26)
    29 сентября 2023, 15:48
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил Путин на встрече с участниками сражений под Урожайным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».

    «Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова», – подчеркнул президент. Он поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им успехов.

    Напомним, подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам.

    Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников.

    Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов участвуют во встрече с Путиным в Кремле. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов.

    Коментарии (13)
    29 сентября 2023, 15:12
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО и пообещал, что будет оказана помощь их родственникам.

    «Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину, мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент рассказал на встрече с военнослужащими, отличившимися мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции, что получил устный и письменный доклад начальника Генштаба Министерства обороны России о мужестве и героизме военных во время боев в СВО.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. Доложил не только устно, но показал и видеоматериалы», – рассказал Путин. Он назвал подвиг военных «знаковым, хорошим примером мужества и героизма».

    Во встрече участвуют заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов, передает ТАСС.

    Калашников удостоен звания Героя России за проявленные мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами Вооруженных сил Украины у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

    Путин принимает в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.

    Коментарии (12)
    29 сентября 2023, 13:14
    На Украине пожаловались, что Запад не объяснил им понятие «победа»

    Секретарь СНБО Украины Данилов: Никто на Западе не объяснил Киеву, что значит «победа»

    Tекст: Ольга Никитина

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

    «Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа», – сказал Данилов в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в России заведено дело о возбуждении ненависти или вражды.

    Данилов пояснил, что на Западе обещают поддерживать Киев «до – потом словосочетание – «победа». «Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом киевский режим хотел бы понимать уровень поддержки со стороны Запада. «Они с нами идут до победы или определенное время, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы?» – спросил Данилов.

    Секретарь СНБОУ заявил, что Киев не пойдет на «суррогат наподобие Будапештского меморандума». Он подчеркнул, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности.

    Американский военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее говорил, что шансы ВСУ на победу являются нулевыми. Однако несмотря на это Соединенные Штаты не намерены заканчивать конфликт на Украине, подчеркивал он.

    Эксперты из Британии в свою очередь говорили, что Киев вполне может лишиться союзников в связи с выпадами в адрес Запада и неблагодарностью украинского лидера Владимира Зеленского.

    Коментарии (3)
    29 сентября 2023, 12:41
    Кадыров: Командиры ВСУ убили своих солдат при попытке сдаться в плен

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские командиры убили двух солдат ВСУ при попытке сдаться российской стороне на западной окраине Клещеевки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя украинскими пленными, уточнив, что третьему оказывается медицинская помощь. Глава Чечни рассказал, что двоих их товарищей убили собственные командиры при попытке перехода к российским войскам.

    «Звучит жутко, и кто-то может даже засомневаться, но очень и очень зря», – отметил Кадыров, предложил послушать показания людей, находившихся по ту сторону баррикад.

    Каждая партия новых украинских пленных, как сообщил Кадыров, постоянно рассказывает, что их бросают прямо на позиции российских сил. При этом командиры ВСУ говорят своим солдатам, что там никого нет. «Вот такое безразличие к человеческим судьбам со стороны ВСУ и преступного киевского режима», – отметил глава Чечни, добавив, что украинских военных отправляют на убой путем обмана и через угрозы.

    Кадыров призвал украинских военных, которые еще «остаются в здравом уме», сдаваться и не жертвовать жизнью «за сатанистскую власть и интересы Запада». Он заверил, что российские военные сохранят им жизнь.

    Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам.

    Коментарии (13)
    29 сентября 2023, 22:55
    Войска России расширили «серую зону» на Марьинском и Авдеевском направлениях

    Пушилин сообщил о расширении «серой зоны» на Марьинском и Авдеевском направлениях в результате рейдов российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    В результате рейдов российских войск расширена «серая зона» на Марьинском и Авдеевском направлениях – в районе Марьинки, Опытного и Веселого, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил в видеообращении в Telegram, что на Артемовском направлении вооруженные силы Украины «имитировали широкомасштабные наступательные мероприятия» в направлении Курдюмовки, Андреевки, Берховки. ВСУ «с потерями, достаточно серьезными, были отброшен на исходные позиции», сказал Пушилин.

    Также он сообщил о попытке ВСУ устроить разведку боем в направлении Приютного, Новомайорского и Новопрокоповки. По его словам, украинские войска «каких-то серьезных результатов не добились и с потерями были отброшены на исходные позиции», передает РИА «Новости».

    Напомним, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ перебросили под Соледар очередное подразделение штурмовиков. На днях Пушилин рассказал о провале украинской операции на фланге Артемовска.

    Коментарии (2)
    29 сентября 2023, 10:28
    При попытке форсировать Днепр уничтожены четыре лодки и до 20 военных ВСУ
    При попытке форсировать Днепр уничтожены четыре лодки и до 20 военных ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе острова Антоновский, уничтожены четыре лодки и до 20 военнослужащих, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ.

    Он добавил, что также была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

    Коментарии (9)
    29 сентября 2023, 09:57
    Американский сенатор предложил способ избежать шатдауна в США

    Сенатор Рэнд Пол потребовал отказаться от помощи Украине, чтобы избежать шатдауна в США

    Американский сенатор предложил способ избежать шатдауна в США
    @ Greg Nash/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    «Чтобы избежать закрытия правительства, я соглашусь на ускоренное голосование по законопроекту без помощи Украине», – заявил Пол на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает канал «360».

    Ранее Госдепартамент США сообщил, что готовится к возможной остановке работы американского правительства («шатдаун») с 1 октября.

    Американский президент Джо Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.

    Коментарии (4)
    30 сентября 2023, 05:15
    Украинские ракеты РСЗО «Ураган» уничтожены над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила украинские ракеты РСЗО «Ураган» над Белгородской областью

    Украинские ракеты РСЗО «Ураган» уничтожены над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области с использованием РСЗО «Ураган», сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что около 3.45 мск ПВО уничтожила «в воздухе все девять снарядов» РСЗО.

    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду, никто не пострадал, «разрушений нет».

    Коментарии (2)
    29 сентября 2023, 18:48
    Блогеры отреагировали на вопрос Маска о границах Украины и США
    Блогеры отреагировали на вопрос Маска о границах Украины и США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск поинтересовался, почему так много политиков из Демократической и Республиканской партий «в 100 раз больше» беспокоятся по поводу границ Украины, чем границ США.

    Маск в четверг посетил город Игл-Пасс на границе с Мексикой, откуда вышел в прямой эфир на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), чтобы показать американцам «ситуацию на границе» и ознакомиться с проблемой незаконной миграции. По мнению Маска, ситуация с границами в США «становится хуже с каждым днем», передает ТАСС.

    На заявления американского предпринимателя обратили внимание российские журналисты и блогеры. «Илон Маск жжет напалмом», – написала телеведущая Ольга Скабеева.

    «Илон Маск доигрался, мурзилка кремлевская. В Twitter высмеял Байдена и Зеленского, а Украину назвал самой большой в мире прачечной (по отмыву денег). Быть ему теперь на «Миротворце», ватнику», – с иронией написал блогер Zergulio.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о масштабном миграционном кризисе на южных границах Соединенных Штатов и том, как на этом фоне ухудшились отношения США и Мексики.

    Коментарии (3)
    29 сентября 2023, 14:59
    В Ватикане заявили о неправомерности уничтожения УПЦ
    В Ватикане заявили о неправомерности уничтожения УПЦ
    @ Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти заявил, что в Ватикане считают незаконным закрытие церкви на Украине, «которая ассоциируется с врагом».

    По словам прелата, неправомерно уничтожать всю церковь, только потому что она могла якобы ассоциироваться с теми, «кого сейчас считают врагами», передает ТАСС.

    Но, по его мнению, отдельные лица могут быть судимы «в соответствии с государственным законодательством, если церковь замечена в политических преступлениях».

    Ранее во Львовской области родители школьников напали на учителя, так как он является сторонником канонической УПЦ.

    Коментарии (0)
    29 сентября 2023, 11:33
    Житель Керчи сознался в отправке Киеву данных о технике России у Крымского моста

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный по факту шпионажа в пользу Киева житель Керчи признался, что передавал с помощью чат-ботов информацию о передвижении российской техники близ Крымского моста, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По словам задержанного, он принял решение передавать информацию в режиме настоящего времени – фиксировал передвижения грузовых автомобилей, иногда боевой техники, в частности, танков, БМП, БНД, передает ТАСС.

    Также он отметил, что узнал о возможности передавать такую информацию через чат-боты, которые, как выяснил задержанный, принадлежат СБУ.

    Ранее подозреваемый в работе на украинскую разведку житель Севастополя заявил, что отслеживал маневры российских кораблей с «Калибрами» и российскую авиацию.

    Коментарии (3)
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