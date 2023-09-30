Абхазия не исключила участия в Союзном государстве

Секретарь Совбеза Абхазии Шамба не исключил участия республики в Союзном государстве России и Белоруссии

Tекст: Антон Антонов

Шамба сказал, что для «политических взаимоотношений» требуется «интерес с обеих сторон». В связи с этим Абхазия собирается «начать с экономического сотрудничества». Шамба отметил, что в Белоруссии «к Абхазии есть интерес», стороны обсуждают «некоторые проекты», передает РИА «Новости».

В субботу Абхазия отмечает День независимости, который празднуется в честь полного вытеснения грузинских войск с территории Абхазии в 1993 году.

Шамба, оценивая «политическую ситуацию в Грузии», где «идет очень сложная внутренняя борьба», заявил, что не стоит ждать «прорывов в политических взаимоотношениях». По его словам, возможны «очень неожиданные события», к которым нужно быть готовыми. «Хочешь мира – готовься к войне», – заявил он.

Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов «о возвращении Абхазии», заявил Шамба.

«У некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить данный вопрос. Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией. И нам нехорошо будет, конечно, но им совсем будет плохо», – сказал он.

Напомним, Белоруссия не признала суверенитет Абхазии. Однако год назад белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Позднее лидеры двух стран встретились в Минске. Грузия обвинила Лукашенко в нарушении ее суверенитета.