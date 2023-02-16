В Абхазии опровергли информацию о присоединении республики к России

Информация о присоединении Абхазии к России является вбросом и не имеет ничего общего с реальностью, заявил глава Совета безопасности республики Сергей Шамба информационному ресурсу «Апсны-иахьа»

Слухи о «присоединении» Абхазии появились на фоне сообщений о рабочей поездке президента Абхазии Аслана Бжании в Москву.

Шамба пояснил, что такие вопросы так не решаются. «Поехал президент – и мы уже в составе РФ? У нас есть конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему», – приводит его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что за постановку таких вопросов предусмотрена уголовная ответственность.

Глава СБ республики пояснил, что президент поехал с рабочим визитом в Москву, у него пройдет встреча в Совете безопасности России. Готовится план мероприятий по совместным действиям.

«Единственное, на что мы никогда не можем пойти, даже обсуждать эту тему – это утрата нашего суверенитета, нашей независимости», – сказал Шамба.

Он добавил, что также встречаются рассуждения на уровне экспертных оценок о возможных будущих конфигурациях Абхазии в Евразийском союзе, это также не соответствует действительности.

«Мы даже не получали подобные предложения. Это все домыслы, которые сейчас даже трудно обсуждать. Ничего подобного мы с руководством РФ не обсуждали. Мы только слышали от официальных лиц, что признание Абхазии не подлежит пересмотру. Об этом говорили и президент России, и другие официальные лица», – указал он.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года.