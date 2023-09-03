Обновленный мемориальный комплекс Острая Могила открыли в Луганске

Tекст: Валентина Григоренко

Реконструкцию мемориала выполнило Российское военно-историческое общество (РВИО) по поручению Президента РФ Владимира Путина. По просьбам местных жителей мемориал был дополнен и связывает четыре поколения защитников Луганской земли – времен Гражданской войны, Великой Отечественной, бойцов народного ополчения 2014 года и участников спецоперации.

В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник и председатель РВИО Владимир Мединский.

Кириенко назвал этот мемориал особенным. Он напомнил, что на уроке «Разговоры о важном» со школьниками Путин говорил о том, почему нужно изучать историю, даже если ты хочешь быть физиком, математиком, химиком, инженером, потому что история дает уникальные уроки, без которых невозможно быть патриотом. По его словам, Острая Могила в ЛНР – это место, которое этому учит, место, где соединились сразу несколько эпох.

Кириенко рассказал, что средства на восстановление и обновление мемориала были выделены из резервного фонда президента России.

По его словам, реконструкция мемориала – это не просто восстановление, создание заново уникального мемориала, который является предметом гордости не только для всех жителей Республики и Донбасса, но и для всех жителей России. Он подчеркнул, что российский лидер специально выделил на создание этого мемориала выделил средства из своего личного резервного фонда.

В рамках реконструкции мемориального комплекса установили 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, у его основания размещены четыре бронзовые фигуры воинов-защитников Луганска из разных исторических периодов, отреставрировали памятник на месте братской могилы, погибших при освобождении Луганска в период ВОВ, воссоздали ранее утраченный монумент «Знамя не умирает» – скульптура в виде двух советских воинов, создали километровую пешеходную аллею и автомобильную парковку.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность, что мемориальный комплекс «подчеркивает связь и преемственность поколений». Он выразил уверенность, что обновленный мемориальный комплекс будет пользоваться уважением у всех россиян.

На открытии мемориального комплекса выступили народные артисты России Сергей Шакуров, Лариса Долина, Владимир Стеклов и Александр Михайлов, народная артистка Ингушетии Таисия Повалий, академические исполнители Василий Ладюк Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, Аскар Абдразаков, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, известный исполнитель Сергей Нихаенко, а также артисты Луганской академической филармонии и луганских театров.