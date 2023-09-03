Израиль направил США запрос на покупку 25 самолетов F-35

МО: Израиль официально направил США запрос на покупку еще 25 самолетов F-35 для своих ВВС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее информации, израильская сторона направила в Управление совместной программы F-35 в США официальный запрос на приобретение самолетов, после чего должно состояться подписание договора о поставках, сделка будет завершена в ближайшие месяцы, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении, министерство обороны приобретет у американского правительства 25 самолетов F-35 компании Lockheed Martin в рамках сделки, которая включает поддержку и техобслуживание, поставки новой партии самолетов в Армию обороны Израиля начнутся в 2027, по три самолета в год. Там добавили, что число самых современных в мире малозаметных самолетов, используемых в ВВС Израиля, достигнет 75 единиц.

Напомним, в апреле министерство обороны США дополнительно заказало у компании Lockheed Martin 126 истребителей F-35 для нужд Вооруженных сил Соединенных Штатов и поставок союзным странам на сумму 7,8 млрд долларов.