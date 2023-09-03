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Пожарный поезд решили задействовать в тушении пожара в ангаре в Петербурге
ГУМЧС: Пожарный поезд задействуют в тушении пожара в ангаре автосервиса в Петербурге
Пожарный поезд планируется задействовать в тушении пожара в ангаре на территории автосервиса в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Как уточняет ГУМЧС, горит металлический ангар размером 80 на 10 метров (автосервис, собственник ООО «Автолизинг») по всей площади. Рядом расположена нефтебаза, передает ТАСС.
По сообщению МЧС, готовится пенная атака, планируется прибытие пожарного поезда от ОАО РЖД.
Ранее в воскресенье сообщалось, что ангар площадью 800 кв. метров горит на северо-востоке Петербурга.