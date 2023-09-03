ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области

Четыре частных дома повреждены из-за обстрела ВСУ поселка Уразово в Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа, повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль, пострадавших нет, передает ТАСС.

По словам губернатора, на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ поселка Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области погиб мужчина, еще двое жителей получили тяжелые ранения.