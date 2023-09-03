Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области
Четыре частных дома повреждены из-за обстрела ВСУ поселка Уразово в Белгородской области
Четыре частных дома и легковой автомобиль повреждены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Уразово в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа, повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль, пострадавших нет, передает ТАСС.
По словам губернатора, на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ поселка Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области погиб мужчина, еще двое жителей получили тяжелые ранения.