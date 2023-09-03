Шестеро детей пострадали в ДТП в Тюмени

ГИБДД: Двенадцать человек, в том числе шесть детей, пострадали в ДТП в Тюмени

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, 12 человек, в том числе шестеро детей пострадали в ДТП на окружной дороге Тюмени, где столкнулись Toyota и Opel передает ТАСС. В ГИБДД добавили, что предварительно, водитель «Тойоты» не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги.

По данным ГИБДД, в автомобиле Toyota ехала многодетная семья с четырьмя дочерьми четырех и двенадцати лет и семилетними двойняшками. Дети и родители получили легкие повреждения. В Opel пострадали четверо взрослых и двое мальчиков девяти и шести лет. В ведомстве подчеркнули, что все дети перевозились пристегнутыми, или в специальных удерживающих устройствах.

Ранее в Пятигорске в аварии погибли трое детей-велосипедистов.