Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Шестеро детей пострадали в ДТП в Тюмени
ГИБДД: Двенадцать человек, в том числе шесть детей, пострадали в ДТП в Тюмени
Два легковых автомобиля столкнулись на окружной дороге в Тюмени. Пострадали 12 человек, в числе которых 6 детей, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по региону.
По сообщению ведомства, 12 человек, в том числе шестеро детей пострадали в ДТП на окружной дороге Тюмени, где столкнулись Toyota и Opel передает ТАСС. В ГИБДД добавили, что предварительно, водитель «Тойоты» не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги.
По данным ГИБДД, в автомобиле Toyota ехала многодетная семья с четырьмя дочерьми четырех и двенадцати лет и семилетними двойняшками. Дети и родители получили легкие повреждения. В Opel пострадали четверо взрослых и двое мальчиков девяти и шести лет. В ведомстве подчеркнули, что все дети перевозились пристегнутыми, или в специальных удерживающих устройствах.
Ранее в Пятигорске в аварии погибли трое детей-велосипедистов.