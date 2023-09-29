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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    6 комментариев
    29 сентября 2023, 13:45

    Песков: В графике Путина нет посещения концерта на Красной площади

    Песков: В графике Путина на пятницу нет посещения концерта на Красной площади

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин не планирует посещать концерт на Красной площади, который состоится в пятницу по случаю годовщины воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

    Песков сообщил, что в графике президента на пятницу посещение концерта не значится. «Будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех», – приводит его слова ТАСС.

    По словам представителя Кремля, глава государства в пятницу работает в Кремле, где может пройти его встреча с военнослужащими.

    Кроме того, Путин во второй половине дня обратится к участникам парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».

    Также российский лидер планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Оно пройдет в середине дня.

    Накануне Путин подписал указ, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    28 сентября 2023, 20:33
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На праздничном концерте в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова президент России Владимир Путин вспомнил одно из его высказываний, которое назвал гамзатовской формулой России.

    «Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в одном из интервью Расул Гамзатов заметил, что в высказываниях «часто цитируют государственных деятелей», а надо бы и наоборот – чтобы «государственные деятели цитировали поэтов».

    «И он, как великий мыслитель, безусловно, был прав. Его стихи – это собрание истин, вселенная, где правит все лучшее, рассказ о подлинном предназначении человека», – подчеркнул президент.

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    29 сентября 2023, 09:09
    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны

    Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник, Герой России Андрей Трошев, с которым президент Владимир Путин встречался накануне, уже работает в Минобороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает РИА «Новости».

    В четверг Путин провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Глава государства рассказал, что на предыдущей встрече с Трошевым давал ему поручение о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне СВО.

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    28 сентября 2023, 21:38
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    @ EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что Путин провел встречу в Кремле, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом, передает ТАСС.

    Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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    28 сентября 2023, 15:44
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    Памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом и главами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых регионов в состав России, передает ТАСС.

    Это событие основано на «исторической общности народов», проживающих на этих территориях, и является результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, говорится в сопроводительных материалах.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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    29 сентября 2023, 11:46
    Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств.

    «Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года», – передает ТАСС текст документа.

    Как отмечается в пояснительной записке, резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами – участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.

    Кроме того, Россия лишилась возможности «участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».

    «С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию», – отмечается в документе.

    Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года в ответ на решение о приостановке прав нашей страны в комитете и Парламентской ассамблее СЕ в связи с началом российской спецоперации. В феврале 2023 года Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.

    Москва подчеркивала, что Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, России нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза.

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    28 сентября 2023, 15:29
    Путин встретился с президентом Южного Судана
    Путин встретился с президентом Южного Судана
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром.

    «Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной и первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития», – передает ТАСС слова российского лидера. Он отметил, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота, этом году он растет.

    «Правда, и это только самое начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», – сказал Путин.

    Ранее в Кремле сообщали, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

    Южный Судан расположен в Африке, граничит с Демократической Республикой Конго, Кенией, Суданом, Угандой, Центрально-Африканской Республикой и Эфиопией. Бывшая британская колония, до 2011 года Южный Судан находился в составе Судана. Нынешняя столица страны – Джуба. Как отмечается в материалах Кремля, население страны составляет 12,4 млн человек.

    Киир занимает пост главы государства с момента обретения Южным Суданом независимости летом 2011 года. Политику 72 года. Также он является главой правительства, Верховным главнокомандующим и председателем правящей партии.

    Южный Судан входит в число наименее развитых государств мира. ВВП страны в 2022 году составил 7,3 млрд долларов. Доходная часть государственного бюджета на более чем 90% формируется за счет поступлений от экспорта сырой нефти по двум трубопроводам, проходящим через территорию соседнего Судана. Сельское хозяйство развито слабо, хотя в нем занято 83% населения. Страна импортирует продовольствие из соседних государств, прежде всего, Уганды.

    При этом республика богата полезными ископаемыми (прежде всего нефтью, занимает третье место среди стран Африки южнее Сахары по разведанным запасам), а также ураном, золотом, серебром, железом, медью, алмазами, известняком, хромом, цинком, вольфрамом, слюдой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире.

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    28 сентября 2023, 20:48
    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился с Путиным и Шойгу

    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился в Москве с Путиным и Шойгу

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Встреча состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе Национальной армии Ливии, передает РИА «Новости». Во вторник ЛНА сообщила, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.

    Ранее сообщалось, что визит Хафтара в Россию состоялся «по приглашению российского государства».

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    29 сентября 2023, 09:53
    Путин разрешил продать 100% акций банка «Интеза»

    Президент Владимир Путин разрешил продать 100% акций банка «Интеза»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин разрешил операции со 100% акций АО «Банк Интеза».

    Из указа президента следует, что разрешено совершение сделок и операций, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций акционерного общества «Банк Интеза».

    «Банк Интеза» является российской «дочкой» итальянской группы Intesa Sanpaolo. Банк работает в России с 2003 года и предоставляет услуги корпоративным клиентам. Согласно размеру активов банк занимает 65-е место.

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    28 сентября 2023, 15:59
    Путин назвал заботу о бойцах СВО и их близких долгом властей всех уровней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Забота о бойцах спецоперации и их близких является служебным и нравственным долгом для всех уровней власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

    «Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, – не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества», – передает слова Путина ТАСС.

    Также Путин призвал губернаторов всегда вести прямой диалог с людьми.

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    28 сентября 2023, 15:21
    Путин призвал губернаторов всегда вести прямой диалог с людьми

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы регионов должны вести прямой диалог с людьми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новоизбранными губернаторами.

    «Высокий уровень доверия – это высокая ответственность. И ключевой критерий – это эффективность вашей работы, мнение людей об этой работе, их оценка того, что вы делаете… Рассчитываю, что вы всегда будете открыты к прямому, честному диалогу с людьми, а в своих действиях и решениях исходить из их интересов и потребностей, направлять все свои усилия на достижение целей комплексного, приносящего зримый, ощутимый результат развития региона, а значит, и страны в целом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также пожелал губернаторам и их управленческим командам успехов и плодотворной работы.

    Ранее Путин пожелал удачи новоизбранным главам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

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    28 сентября 2023, 20:25
    Путин поручил проработать создание Национального центра исторической памяти

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования, сообщили в Кремле.

    Учредителем организации определено Управление делами президента. Ответственным назначен руководитель администрации президента России Антон Вайно, сам доклад должен быть готов к 20 ноября 2023 года, передает ТАСС.

    Доклад об источниках финансирования поручено представить президенту до 15 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

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    29 сентября 2023, 08:22
    Путин потребовал одинаковых гарантий для всех участников СВО

    Путин: Гарантии для участников СВО должны быть одинаковыми, вне зависимости от статуса человека

    Tекст: Ольга Никитина

    Социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником, Героем России Андреем Трошевым.

    «Андрей Николаевич, хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – приводятся слова главы государства в сообщении на сайте Кремля по итогам встречи, которая состоялась накануне вечером.

    «Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера. Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи», – отметил российский лидер.

    Президент напомнил, что в России создан фонд «Защитники Отечества». «Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим», – сообщил Путин, добавив, что Евкуров расскажет о том, как в целом идет эта работа, а в деталях доложит Трошев.

    Ранее Путин заявлял, что нужно сделать все возможное, чтобы ветераны СВО – наши герои чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.

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    29 сентября 2023, 11:11
    Путин заявил о механизме народной дипломатии в партнерстве России и Белоруссии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII встречи городов – побратимов России и Белоруссии, отметив значимость и эффективность партнерских отношений стран.

    «Партнерские отношения, связывающие многие десятки городов наших стран, являются значимым и эффективным механизмом народной дипломатии. Осуществляемые в их рамках регулярные контакты представителей региональных и местных органов власти, коммерческих структур и общественных организаций, деятелей науки и культуры предоставляют хорошие возможности для разработки полезных совместных проектов в самых различных сферах», – говорится в телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля.

    По словам главы государства, насыщенная повестка встречи свидетельствует о стремлении использовать перспективные, по-настоящему востребованные формы и методы межрегионального взаимодействия. «Весьма важным и своевременным представляется и проведение молодежного мероприятия, посвященного вопросам патриотического воспитания: внешние угрозы, с которыми сегодня сталкиваются наши страны, обуславливают особую актуальность последовательной работы на этом направлении», – отметил президент.

    Путин выразил уверенность, что общение и дискуссии в ходе открывшейся встречи будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые идеи и инициативы послужат дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских связей, укреплению институтов Союзного государства.

    Как ожидается, Путин встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко в середине октября в Киргизии.

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    29 сентября 2023, 13:49
    Песков не ответил, обсуждали ли Путин и Кадыров тему избиения Журавеля

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать, обсуждалась ли во время встречи президента Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым тема избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном Кадырова Адамом.

    «Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин в четверг встретился в Кремле с Кадыровым. Президент передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, а также отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики.

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    29 сентября 2023, 14:07
    Песков перенаправил в МО вопрос о возможности возвращения бойцов «Вагнера» к СВО

    Песков перенаправил в Министерство обороны вопрос о возможности возвращения бойцов «Вагнера» в зону СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Вопрос о возможности возвращения бойцов ЧВК «Вагнер» к участию в специальной военной операции (СВО) следует задать Министерству обороны России, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

    «На этот вопрос может ответить только Минобороны», – передает ТАСС слова Пескова.

    Также Песков повторил, что Андрей Трошев, входивший в руководство группы «Вагнер», в настоящее время работает в военном ведомстве. При этом представитель Кремля не уточнил, в каком статусе.

    Кроме того, представитель Кремля раскрыл детали прошедшей в четверг встречи президента Владимира Путина с Трошевым и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.

    Как напомнил Песков, президент неоднократно подчеркивал, что все участники СВО, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, должны иметь доступ ко всем предусмотренным социальным благам. Именно на это Путин обратил внимание в ходе прошедшей встречи, отметил Песков.

    «Эта работа проводится, [у нас] большое количество добровольцев. Эту работу нужно организовывать, нужно в первую очередь синхронизировать с Минобороны. Как раз в этом плане разговор сегодня и велся», – добавил пресс-секретарь президента.

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