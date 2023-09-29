С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.0 комментариев
Песков: В графике Путина нет посещения концерта на Красной площади
Песков: В графике Путина на пятницу нет посещения концерта на Красной площади
Президент Владимир Путин не планирует посещать концерт на Красной площади, который состоится в пятницу по случаю годовщины воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Песков сообщил, что в графике президента на пятницу посещение концерта не значится. «Будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех», – приводит его слова ТАСС.
По словам представителя Кремля, глава государства в пятницу работает в Кремле, где может пройти его встреча с военнослужащими.
Кроме того, Путин во второй половине дня обратится к участникам парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».
Также российский лидер планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Оно пройдет в середине дня.
Накануне Путин подписал указ, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.