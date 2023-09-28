В Швеции предложили отменить ограничения в атомной энергетике

Гендиректор РУСАДА заявила о вине Валиевой в принятии допинга

Гендиректор РУСАДА Логинова заявила о вине Валиевой в принятии допинга

Tекст: Алексей Дегтярев

РУСАДА считает, что сторона атлетки не смогла доказать в установленном правилами уровне «полное отсутствие ее вины», сказала Логинова «Спорт-Экспрессу».

Агентство считает, что вина Валиевой в нарушении правил есть, но она минимальна, и разумной санкцией было бы вынесение спортсменке предупреждения.

В ноябре 2022 года глава ВАДА Витольд Банька заявлял, что агентство передало дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Скандал вокруг Валиевой начался в феврале 2022 года. Международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.