«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
В Швеции предложили отменить ограничения в атомной энергетике
Правительство Швеции и партия «Шведские демократы» предложили изменить правила, препятствующие расширению отрасли атомной энергетики.
В релизе кабмина предложено упразднить постановление в Кодексе об окружающей среде, которое запрещает свободное строительство атомных реакторов, передает РИА «Новости».
Кроме того, правительство и «Шведские демократы» предлагают отменить постановление, ограничивающее количество действующих реакторов до десяти.
По словам министра по вопросам климата и окружающей среды Ромина Пурмохтари, строительство атомных реакторов станет «одной из важнейших климатических мер для Швеции». Поправки в законодательство вступят в силу 1 января 2024 года.