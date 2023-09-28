«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
Минфин: Льготные программы ипотеки должны завершиться в установленный срок
Льготные госпрограммы ипотеки должны завершить свое действие в намеченный им изначально срок, считает Министерство финансов России.
Как заявил замглавы департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на банковском форуме, министерство считает, что льготные программы ипотеки должны завершиться в намеченный им срок, передает РИА «Новости». При этом ведомство готово обсудить точечные меры поддержки.
Яковлев отметил, что если будут созданы другие программы, они должны быть гибкими и действовать в отношении определенной категории граждан и на определенных территориях. Необходимо отказаться от тотального субсидирования ипотечных программ, считает он.
В августе президент России Владимир Путин пообещал продолжить развивать программы льготной ипотеки.