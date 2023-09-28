В Финляндии обязали запросившего убежище россиянина вернуть детей в Россию

Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна
Азербайджанские политологи Велизаде и Аббасов объяснили, что Баку инкриминирует Рубену Варданяну
«Причина задержания Рубена Варданяна находится на поверхности. Он представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана. Кроме того, этот политик выступал против реинтеграции региона и в целом позволял себе крайне враждебные высказывания по отношению к Баку», – сказал Ильгар Велизаде, глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ».
«Варданян также принимал активное участие в поддержке военизированных формирований в Карабахе. Подобные действия в любом государстве мира будут восприниматься как антиконституционные. В связи с этим его задержание выглядит логичным шагом, предпринятым Баку в рамках стабилизации ситуации в регионе», – подчеркивает эксперт.
«При этом его судьба должна решаться строго в рамках законодательства Азербайджана. Уверен, что суд тщательно рассмотрит все детали столь важного дела. Его действиям будет дана четкая правовая оценка, и, скорее всего, Варданяна будет ждать отправка в исправительные учреждения», – считает собеседник.
«Говорить о помиловании, думаю, можно будет только после этой процедуры. Напомню, что оно будет возможно лишь в том случае, если президент Ильхам Алиев решит, что подобный исход пойдет на благо стране», – акцентирует Велизаде.
«Варданян был арестован за свою незаконную деятельность. Он оказался на территории Азербайджана без разрешения, занимался неправовой коммерческой и политической деятельностью в Карабахе, даже был министром несуществующего государства», – добавляет сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.
«Несколько раз Варданян озвучивал воззвание к карабахцам на продолжение вооруженной борьбы. Политик оскорблял честь и достоинство азербайджанского народа и лично президента Алиева. Это было опубликовано в армянской и международной прессе. То есть он нарушил несколько серьезных статей уголовного кодекса, поэтому предстанет перед судом», – отмечает собеседник.
В среду стало известно о том, что на границе Азербайджана задержали бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмена и основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Как отмечал источник ТАСС, политик пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. О задержании экс-главы правительства НКР также сообщила его супруга Вероника Зонабенд в Telegram-канале Варданяна. Она подчеркнула, что «все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними».
Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать азербайджанские власти предоставить информацию о местонахождении и состоянии задержанного.
Рубен Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.
Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.
Напомним, Варданян отказался от гражданства РФ и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.