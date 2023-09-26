Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.14 комментариев
Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве
Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве, сообщают СМИ.
Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество, передает Reuters.
Трампу также предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.
Ранее находящиеся во владении у бывшего президента США Дональда Трампа две компании были признаны виновными в мошенничестве с налогами, постановил суд присяжных Манхэттена.