  • Рогов сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области
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    Из диверсии на «Северных потоках» исключили украинский фактор
    В Польше призвали экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады
    Ходаковский назвал способ заставить ракеты HIMARS бить мимо цели
    Блогер Милохин объяснил причину ненависти россиян к себе
    Спикер парламента Канады объявил об отставке из-за скандала с нацистом
    Захарова назвала спикера Палаты общин Канады «козлом отпущения»
    В Белом доме приняли меры против падений Байдена
    Медведев назвал число принятых на контракт в ВС России с начала года
    Воспитатели детсада в Латвии заставили девочку приседать за русские слова
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    8 комментариев
    26 сентября 2023, 23:48

    Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве, сообщают СМИ.

    Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество, передает Reuters.

    Трампу также предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.

    Ранее находящиеся во владении у бывшего президента США Дональда Трампа две компании были признаны виновными в мошенничестве с налогами, постановил суд присяжных Манхэттена.

    26 сентября 2023, 10:23
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России

    Маск выразил сомнения в справедливости обвинений премьера Канады Трюдо в адрес России

    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    @ Britta Pedersen/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на заявления канадского премьера Джастина Трюдо, который выступил в адрес России с обвинениями в якобы «пропаганде и дезинформации».

    Трюдо, комментируя скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте Канады, призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации» и заявил, что Москва якобы может извлечь выгоду из этой ситуации, передает ТАСС.

    «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск под видеозаписью трансляции выступления главы канадского правительства в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, на заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Зал стоя аплодировал ему как «бойцу, который боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Как выяснилось позднее, Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.

    Трюдо не стал извиняться за произошедшее. Он сообщил, что огорчен ситуацией, однако пообещал, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.

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    26 сентября 2023, 15:29
    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»

    Журналист Херш: США взорвали «Северные потоки», опасаясь потери влияния на Германию и Европу

    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»
    @ Imago Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Херш в статье, опубликованной на ресурсе Substack, отметил, что такое решение было принято американскими не ради «победы» киевского режима или прекращения боевых действий на Украине. Это, считает он, произошло из-за опасений Белого дома, что Германия «включит поток российского газа» и что эта страна, а вслед за ней и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России, обладающей обширными и недорогими природными ресурсами, передает ТАСС.

    Главный страх США, по словам журналиста, заключается в утрате своего давнего первенства в Западной Европе.

    При этом те американцы, которые осуществляли операцию по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», не оставили никаких следов, «кроме успешного выполнения своей миссии», ничего, что подтвердило бы существование их команды, пишет Херш.

    По его словам, все сведения о миссии «набирались на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями». Работа, отметил он, велась так, будто интернета не существует. Белый дом был изолирован от подготовки операции, которая велась в Осло, сообщил Херш. После выполнения задачи все напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, улик не осталось.

    «Можно сказать, что это идеальное преступление», – считает публицист.

    Ранее Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в рамках расследования взрывов на «Северных потоках».

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    26 сентября 2023, 15:07
    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот

    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»

    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться по теме своего отъезда из России, заявила в рамках шоу «На два слова» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

    «Ну и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом (глава МОК) дотерла, а майор – это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих», – передает РИА «Новости» слова Вяльбе.

    «Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», – добавила Вяльбе.

    Напомним, Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей.

    Сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко заявили газете ВЗГЛЯД, что слова Исинбаевой – попытка откреститься от своей Родины. Известные спортсмены сочли ошибкой заявление Исинбаевой.

    Исинбаева также удалила из соцсетей пост про участие в «команде Путина».

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    26 сентября 2023, 17:22
    Блогер Милохин пожалел о спетом гимне Украины
    Блогер Милохин пожалел о спетом гимне Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер и музыкант Даня Милохин считает, что в России его ненавидят за исполнение гимна Украины.

    Милохин в интервью на YouTube-канале «Мадонна Мур» рассказал, что причиной, по которой его ненавидят в России, стало исполнение гимна Украины с другом Артуром Бабичем во время онлайн-трансляции в ноябре прошлого года, передает РИА «Новости».

    Блогер согласился, что «это звучало так себе» и «на это можно довольно таки сильно обижаться». Милохин добавил, что не стал бы петь украинский гимн, если бы знал, что это обернется скандалом.

    На прошлой неделе военкомат объявил блогера Даню Милохина в розыск, потому что он не встал на учет по месту жительства.

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    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

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    26 сентября 2023, 10:39
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Швеции за год, пока длится расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», продемонстрировали полную профессиональную некомпетентность, заявило посольство России в Стокгольме.

    В комментарии диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что за целый год шведы так и не дали ответа на вопрос об исполнителях диверсий.

    «Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность», – подчеркивается в заявлении российской стороны. Посольство выразило удовлетворение тем, что Швеция по крайней мере не последовала примеру Германии и «не стала выдумывать не имеющих ничего общего с реальностью сказок», чтобы «покрыть своих заокеанских покровителей».

    На протяжении года шведские следователи, по мнению российской стороны, занимались только тремя вещами: скрывали эфемерные итоги своей деятельности, объясняя это вопросами нацбезопасности; устанавливали якобы имеющиеся «возможные угрозы для Швеции» вместо того, чтобы искать виновных в диверсии; вновь и вновь сдвигали сроки окончания следствия.

    Посольство России призвало шведскую сторону «не пытаться замести следы этого преступления» и «хоть раз поработать по-настоящему».

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

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    26 сентября 2023, 18:44
    Ходаковский назвал способ заставить ракеты HIMARS бить мимо цели
    Ходаковский назвал способ заставить ракеты HIMARS бить мимо цели
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что на него совершено покушение, в место его дислокации прилетели два снаряда РСЗО HIMARS.

    В подтверждение своих слов Ходаковский опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале, на которой зафиксированы два обстрелянных автомобиля и две большие воронки от прилетов.

    «В очередной раз приходится менять место дислокации», – заключил Ходаковский. Он отметил, что российские военные научились смещать точки прилета ракет HIMARS: «Не на много, но хватило, чтобы не на голову».

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    26 сентября 2023, 14:19
    Лавров счел хамством заявление главы МИД Финляндии о плате россиян за Украину

    Лавров назвал хамством заявление главы МИД Финляндии о плате россиян за Украину

    Лавров счел хамством заявление главы МИД Финляндии о плате россиян за Украину
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что россияне должны «платить цену» за происходящее на Украине, абсолютно хамское, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр предположил, что из-за неопытности Валтонен высказалась напрямую, санкции против России вводятся, чтобы страдали простые российские граждане. Лавров считает, что, видимо, она хочет, чтобы народ российский поднялся против собственного правительства, передает ТАСС.

    Он назвал заявление главы МИД Финляндии абсолютно хамским и считает, что страна «семимильными шагами выдвигается в передовики антироссийской, русофобской кампании Запада».

    Лавров также удивился, с какой скоростью Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США.

    Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью американским СМИ признала, что санкции, введенные Западом в отношении России, нацелены в том числе на простых россиян, но, по ее словам, за ситуацию, которая сложилась на Украине, россиянам «нужно платить».

    Напомним, ранее власти Финляндии приняли решение запретить въезд в страну зарегистрированных в России легковых автомобилей.

    Москва не раз подчеркивала, что никогда не представляла угрозы для Финляндии или Швеции.

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    26 сентября 2023, 16:07
    Херш: Шольц знал о планах США по взрыву «Северного потока» из-за СВО
    Херш: Шольц знал о планах США по взрыву «Северного потока» из-за СВО
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил об осведомленности канцлера ФРГ Олафа Шольца о планах США по взрыву «Северных потоков» из-за спецоперации России на Украине.

    В статье, опубликованной на ресурсе Substack, Херш заявил, что «тогда и сейчас некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер был полностью осведомлен о тайном планировании разрушения трубопроводов», передает ТАСС.

    Публицист уточнил, что речь идет о визите Шольца в Вашингтон 7 февраля прошлого года, когда Байден в своей речи пригрозил покончить с «Северным потоком – 2» в случае начала спецоперации России на Украине.

    Ранее в Швеции назвали сроки завершения расследования взрывов на «Северных потоках».

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    26 сентября 2023, 18:03
    В Польше призвали экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады

    Польский министр предложил экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады

    В Польше призвали экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировали в канадском парламенте.

    Чарнек направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому, которое он опубликовал в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    В обращении министра говорится, что необходимо изучить документы, находится ли Ярослав Гунько в розыске за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения. В случае наличия признаков таких преступлений, в Канаду можно отправлять запрос о его экстрадиции, передает РИА «Новости».

    Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку из-за приглашения в законодательный орган украинского нациста.

    Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рота. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.

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    26 сентября 2023, 13:03
    Украина попросила у Запада «аналоги русских «Калибров»

    Economist: Украина просит у Запада ракеты для стратегических бомбардировщиков

    Украина попросила у Запада «аналоги русских «Калибров»
    @ Tech. Sgt. Jacob N. Bailey/U.S. Air Force

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина просит у Запада крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для стратегических бомбардировщиков, которых у нее нет и получить которые у Запада она вряд ли сможет, следует из публикации издания Economist.

    Журнал приводит слова источника в генштабе вооруженных сил Украины, который заявил, что Киев хочет получить «аналоги русских «Калибров» и Х-101», отметив, что из-за скорости и маневренности эти ракеты трудно перехватывать. Российская ракета Х-101 относится к классу авиационных крылатых ракет большой дальности и способна наносить удары на расстоянии до 5500 км.

    На Западе аналогом Х-101 можно назвать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86, но она может запускаться только со стратегических бомбардировщиков B-52, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, Вашингтон в принципе не может предоставить киевскому режиму авиакомплексы стратегического класса. Другой аналог Х-101 – авиаракета AGM-129, но ее также может носить только B-52 и, согласно данным западной прессы, она была снята с вооружения и утилизирована.

    Аналогом российской ракеты «Калибр» можно также назвать крылатую ракету морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk, но для ее старта используются пусковые установки Mk 41, которые либо устанавливаются на корабли, либо используются в наземной системе ПРО США Aegis Ashore, либо применяется с атомных подлодок, которых также у Киева быть не может.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что анализ военных конфликтов указывает на растущую роль крылатых ракет, которыми должна быть оснащена армия.

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    26 сентября 2023, 21:59
    Рогов сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области
    Рогов сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о крупном наступлении ВСУ и ожесточенных боях в регионе.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое.

    «Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», – пишет Рогов.

    По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством». «Идут тяжелые ожесточенные бои», – заявил Рогов.

    В понедельник российские войска отбили семь атак ВСУ на Донецком направлении.

    Коментарии (18)
    26 сентября 2023, 13:28
    Грузинская оппозиция призвала вернуть Абхазию и Южную Осетию силовым путем
    Грузинская оппозиция призвала вернуть Абхазию и Южную Осетию силовым путем
    @ @GoubazSanikidze

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Один из лидеров грузинской оппозиции, депутат Губаз Саникидзе предложил открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии, поступив по примеру Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл «второй фронт» и завершил начатое, – сказал он. – Мы должны учиться у наших соседей».

    По его словам, «Россия теряет Армению, самого лояльного своего союзника».

    Политик призвал «не считать радикализмом» разговоры о возможном силовом решении вопроса восстановления территориальной целостности Грузии, тем более в условиях проведения Россией СВО и «занятости Украиной».

    «Налицо прецедент восстановления территориальной целостности нашим соседом – Азербайджаном», – заявил Саникидзе.

    Власти Грузии подвергли жесткой критике этот призыв и подтвердили намерение исключительно мирным путем решить вопрос восстановления территориальной целостности страны.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе назвал заявление оппозиционера «прямым призывом к войне».

    «Власти такой гибельный для Грузии сценарий не рассматривают», – заявил зампред парламента Грузии.

    «Мы развитием демократии, экономики восстановим мосты с абхазами и осетинами. В войне заинтересованы только враждебные Грузии силы», – отметил он.

    В свою очередь мэр Тбилиси, генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе назвал заявление оппозиционного лидера «вредоносным для национальных интересов Грузии».

    «Только миром, сильной экономикой, образованием, развитием мы сможем восстановить территориальную целостность Грузии», – сказал столичный градоначальник.

    Ранее украинские власти также говорили о том, что Грузия могла бы использовать момент и открыть «второй фронт» против Абхазии и Южной Осетии, где расположены российские военные базы и пограничники.

    Коментарии (51)
    26 сентября 2023, 13:23
    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь

    Шойгу: В ходе СВО в сентябре уничтожено более 17 тыс. военных ВСУ и три западных танка

    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил также, что за нынешний месяц уничтожено более 2 тыс. 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе упомянутые танки и боевые машины; 77 американских артиллерийских систем М777; 51 самоходная артиллерийская установка, поставленная ВСУ западными странами – Германией, Францией, Польшей и США, передает ТАСС.

    По всей линии боевого соприкосновения украинская сторона несет серьезные потери, сообщил министр.

    Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российские разведчики уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

    Коментарии (21)
    26 сентября 2023, 15:51
    В Германии и Австрии развернули кампанию по дискредитации России в ОБСЕ

    СМИ Германии и Австрии развернули кампанию по дискредитации России в ОБСЕ

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ Германии и Австрии развернули кампанию по дискредитации участия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявили в постоянном представительстве России при организации.

    В комментарии постпредства говорится, что в странах Запада попытки донести информацию, которая не укладывается в правительственный мейнстрим, жестко пресекаются. В российской миссии заявили, что в германских ZDF и Der Spiegel и в австрийской газете Der Standard опубликовали материалы, содержащие как клевету и надуманные обвинения в адрес российской позиции по существу проблематики ОБСЕ, так и выпады против сотрудников организации, передает РИА «Новости».

    Постоянное представительство России при ОБСЕ подготовило развернутый ответ, в котором представило российское видение ситуации, но немецкие и австрийские СМИ отказались его публиковать. В постпредстве назвали произошедшее ярким примером де-факто военной информационной цензуры, установленной в пространстве Евро-Атлантики.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна стать универсальной организацией, а не играть роль инструмента.

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    Болгары просят у России прощения за «мерзость» местных властей

    И простые болгары, и болгарская интеллигенция возмущены демонстративным русофобским шагом властей страны: высланы священники, служившие в православном храме в Софии. «Простите нас, дорогие русские братья и сестры!», – пишет профессор Софийского университета. Что же именно произошло? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

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