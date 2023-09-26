Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.9 комментариев
Депутат: Запад с помощью Пашиняна хочет закрепиться на Южном Кавказе
Депутат Госдумы Шхагошев объяснил главную цель визита американской делегации в Ереван
Для США, потерявших позиции на многих направлениях, сейчас важно спасти Никола Пашиняна, отставки которого требуют в Армении. С его помощью они намерены влиять на ситуацию в этом регионе, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Ранее в Ереван прибыли глава USAID Саманта Пауэр, помощник главы Госдепа США Юри Ким и американский сенатор Гэри Питерс.
«Десант западных экспертов в Армению – спецоперация по спасению Пашиняна от граждан, недовольных последними решениями Еревана. События, которые сейчас происходят на Южном Кавказе, напрямую связаны с действиями и заявлениями властей страны, продиктованными из-за рубежа», – сказал депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
«Западные страны через спасение Пашиняна будут стараться закрепиться на Южном Кавказе. США, которые сейчас теряют позиции на самых разных направлениях, например, на Ближнем Востоке, думают, что смогут влиять на этот регион через Армению», – пояснил собеседник.
«Однако у Вашингтона нет посреднического потенциала для разрешения противоречий на Южном Кавказе. США могут только создавать конфликты. Поэтому нашей стране очень важно наблюдать за действиями Штатов и других западных стран в регионе», – отмечает он.
«Пока Пашинян сдает Карабах, российские миротворцы продолжают свою миссию и помогают мирным жителям. Ради этого наши ребята даже жертвуют своими жизнями», – указал Шхагошев.
В понедельник в Ереван прибыла делегация из США, в которую входят, в частности, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, помощник главы Госдепа США Юри Ким и сенатор Гэри Питерс. Пауэр заявила, что делегация прибыла в Армению с целью подчеркнуть приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности и демократии. По словам Пауэр, Вашингтон продолжит работать с Ереваном и Баку для достижения долгосрочного мира, который «обеспечит экономическую выгоду и стабильность для армянского народа».
Это произошло на фоне призыва представителя армянского национального комитета по координации всенародного движения Андраника Теваняна к активизации общенациональной забастовки и акции гражданского неповиновения в Ереване. По его словам, до 5 октября Пашинян должен быть отправлен в отставку.