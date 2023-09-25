Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.4 комментария
В Ереване оппозиция назвала дату, когда Пашинян должен уйти в отставку
В Ереване оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 5 октября
Лидеры оппозиции заявили, что до 5 октября действующий премьер Армении Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку.
Акцию протеста в Ереване в прямом эфире транслировал местный телеканал 24ТВ.
Один из лидеров протестного движения Андраник Теванян призвал протестующих консолидировать все силы, чтобы до 5 октября, до встречи Пашиняна с Алиевым, «Никол был отправлен в отставку». Он отметил, что никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать, и подчеркнул, что допустить этого никак нельзя, передает ТАСС.
Накануне на площади Республики в центре Еревана собрались более тысячи протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
После начала 20 сентября «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, продолжающиеся до сих пор. Они применили новую тактику: блокировали улицы с помощью электросамокатов. Сообщалось о столкновении манифестантов с полицией. В пятницу полиция Еревана провела массовые задержания протестующих.