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США ввели ограничения против организаций из семи стран
Минторг США внес в черный список организации из России и еще шести стран
Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана, Пакистана, Финляндии, говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре.
Как следует из сообщения, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, сообщило, что данные «организации, по оценке правительства США, действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов», передает ТАСС.
В перечень были включены российские компании ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», «Стрелой» и ВСМПО-АВИСМА.
Ранее министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из нескольких стран, в их числе есть компании из России, Китая и Белоруссии.