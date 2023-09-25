США ввели ограничения против организаций из семи стран

Минторг США внес в черный список организации из России и еще шести стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как следует из сообщения, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, сообщило, что данные «организации, по оценке правительства США, действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов», передает ТАСС.

В перечень были включены российские компании ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», «Стрелой» и ВСМПО-АВИСМА.

Ранее министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из нескольких стран, в их числе есть компании из России, Китая и Белоруссии.