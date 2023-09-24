Уцелевшую при ударе ВСУ икону решили вернуть в штаб ЧФ в Севастополе

Священник сообщил, что чудом уцелевшую при ударе ВСУ икону Федора Ушакова вернут в штаб ЧФ в Севастополе

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Халюта, в настоящий момент образ временно находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя, в усыпальнице адмиралов, но после восстановления штаба она будет принесена на прежнее место, где она находилась 23 года, передает РИА «Новости».

По его словам, из поврежденного штаба флота икону праведного воина Федора Ушакова бережно вынесли офицеры.

Как указал священник, то, что икона святого Федора Ушакова сохранилась во время пожара после ракетного удара в штабе Черноморского флота в Севастополе, это «чудо и милость Божия». Он подчеркнул, что икона была написана «на холсте, наклеенном на лист фанеры», киот – рама, в которой находилась икона – «сгорел дотла, а икона, сохранилась и не имеет повреждений». Халюта рассказал, что под завалом «тоже в неповрежденном виде» была также найдена лампада, которая висела перед сохранившимся образом.

Священник также сообщил, что в Севастополе 5 октября – в день памяти Федора Ушакова – пройдет крестный ход с иконой святого Федора Ушакова.

Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В тот же день жители Севастополя устроили флешмоб.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в штабе Черноморского флота в Севастополе при атаке ВСУ чудом уцелела деревянная икона русского флотоводца Федора Ушакова, причисленного к лику святых.