Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Гидрометцентр: Переменная облачность и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье
Переменная облачность и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.
По сообщению ведомства, днем в Москве будет до плюс 25 градусов, в ночь на понедельник температура столице опустится до плюс 14 градусов, передает ТАСС.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 21 до плюс 26 градусов, местами пройдет дождь, ночью похолодает до плюс 9 градусов.
Ветер южный со скоростью 5-10 м/c, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что Москву ждет аномально теплая погода в предстоящие выходные, температура может побить почти вековой рекорд.