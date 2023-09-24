Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Гидрометцентр: Переменная облачность и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, днем в Москве будет до плюс 25 градусов, в ночь на понедельник температура столице опустится до плюс 14 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 21 до плюс 26 градусов, местами пройдет дождь, ночью похолодает до плюс 9 градусов.

Ветер южный со скоростью 5-10 м/c, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что Москву ждет аномально теплая погода в предстоящие выходные, температура может побить почти вековой рекорд.