Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Неизвестный зарезал заступившегося за женщину жителя Звенигорода
В Звенигороде Московской области неизвестный зарезал мужчину, причиной произошедшего стал лай собаки, сообщают СМИ.
Как сообщает «360», пострадавший возле подъезда беседовал с женщиной, которая выгуливала маленькую собаку. Проходившему мимо не понравился лай собаки, он начал ссориться с хозякой, а затем достал нож.
Пострадавший мужчин попытался вступиться за женщину, в результате чего получил от нападавшего несколько ударов ножом. По данным издания, утром 23 сентября мужчина скончался в реанимации.
Ранее в иркутском торговом центре на посетителя напал мужчина с ножом, пострадавший получил несколько ножевых ранений.