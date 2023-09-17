Мужчине в ТЦ Иркутска воткнули нож в ногу

Tекст: Алексей Дегтярев

Происшествие случилось в ТЦ на улице Пискунова в Октябрьском районе Иркутска, туда ворвались двое мужчин, между ними начался конфликт, пишет ИА «ИркСиб» со ссылкой на очевидцев.

Один из участников ножом несколько раз ударил оппоненту по ноге и сбежал. На место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи.

Также сообщается, что мужчина, получивший ранения, якобы был вооружен предметом, похожим на пистолет.

В августе в Краснодарском крае 25-летний мужчина приревновал 35-летнюю знакомую и ударил ее ножом 15 раз.