Олимпийский чемпион Костомаров рассказал, как началась его болезнь

Tекст: Александра Юдина

По его словам, 30 декабря заболела его супруга Оксана Домнина, у нее была температура 39,5, она начала пить антибиотики, однако с самим фигуристом все было хорошо, передает ТАСС.

«Близкий контакт был с ней, я же с ней катаюсь, думаю, где-то подцепил. Болело плечо, старая травма, почему-то обострилась. Приходилось после Нового года делать уколы, я тоже начал подкашливать. Сделали укол, выпил обезболивающие, вроде все прошло – кроме кашля не было симптомов», – сказал Костомаров.

Он также указал, что болезнь обострилась ближе к концу новогодних праздников.

«Числа 8 января, когда мы закончили выступление, говорю Оксане, что мы соберемся с друзьями – мы часто ходили в баню, купались в проруби. Вполне вероятно, что накопление моей болезни, ее «забивание» обезболивающими ослабило иммунитет», – отметил Костомаров.

Также фигурист рассказал, что попарился, залез в прорубь, после чего поехали домой на такси. Позднее начал «кашлять как из трубы и не мог откашляться».

«Потом начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно. Думал, вызовем скорую, поставят капельницу, все закончится. Сделали мазки на ковид – ничего нет, но сказали, надо ехать в больницу, чтобы сделать процедуры», – рассказал он.

Костомаров вспомнил, что его привезли в больницу и положили в палату «с кучей человек»

«Потом произошло то, что произошло. Я приехал, лег на постель и все. Потом, насколько я знаю, меня начали подсоединять к аппарату, потом, оказывается, что ЭКМО – единственный аппарат, который мог спасти мне дыхание», – подчеркнул он.