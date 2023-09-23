Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Костомаров рассказал, как началась его болезнь
Олимпийский чемпион Костомаров рассказал, как началась его болезнь
Первые симптомы болезни появились в самом начале 2022 года, рассказал на канале НТВ олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров.
По его словам, 30 декабря заболела его супруга Оксана Домнина, у нее была температура 39,5, она начала пить антибиотики, однако с самим фигуристом все было хорошо, передает ТАСС.
«Близкий контакт был с ней, я же с ней катаюсь, думаю, где-то подцепил. Болело плечо, старая травма, почему-то обострилась. Приходилось после Нового года делать уколы, я тоже начал подкашливать. Сделали укол, выпил обезболивающие, вроде все прошло – кроме кашля не было симптомов», – сказал Костомаров.
Он также указал, что болезнь обострилась ближе к концу новогодних праздников.
«Числа 8 января, когда мы закончили выступление, говорю Оксане, что мы соберемся с друзьями – мы часто ходили в баню, купались в проруби. Вполне вероятно, что накопление моей болезни, ее «забивание» обезболивающими ослабило иммунитет», – отметил Костомаров.
Также фигурист рассказал, что попарился, залез в прорубь, после чего поехали домой на такси. Позднее начал «кашлять как из трубы и не мог откашляться».
«Потом начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно. Думал, вызовем скорую, поставят капельницу, все закончится. Сделали мазки на ковид – ничего нет, но сказали, надо ехать в больницу, чтобы сделать процедуры», – рассказал он.
Костомаров вспомнил, что его привезли в больницу и положили в палату «с кучей человек»
«Потом произошло то, что произошло. Я приехал, лег на постель и все. Потом, насколько я знаю, меня начали подсоединять к аппарату, потом, оказывается, что ЭКМО – единственный аппарат, который мог спасти мне дыхание», – подчеркнул он.