Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.9 комментариев
Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие
Вооруженные формирования Нагорного Карабаха под контролем российских миротворцев сдали шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств.
В бюллетене Минобороны РФ отмечается, что вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие и технику. Процедура проходит под присмотром российских миротворцев. Всего уже сдано шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов, передает ТАСС.
Кроме того, российские миротворцы обеспечили доставку через Лачинский коридор и по Агдамской дороге более 50 тонн продовольствия для мирного населения Карабаха.
В настоящее время в расположении российских миротворцев остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей. Беженцы пока не могут вернуться в свои дома, им организовано питание, ночлег и медпомощь.
Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что армянские военнослужащие в Карабахе, которые добровольно сложили оружие, свободны. Также Гаджиев сообщал, что власти Азербайджана рассматривают возможность амнистии для жителей Карабаха, которые сдали оружие.
Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно. До этого сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. человек.