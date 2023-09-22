Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие

Tекст: Вера Басилая

В бюллетене Минобороны РФ отмечается, что вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие и технику. Процедура проходит под присмотром российских миротворцев. Всего уже сдано шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов, передает ТАСС.

Кроме того, российские миротворцы обеспечили доставку через Лачинский коридор и по Агдамской дороге более 50 тонн продовольствия для мирного населения Карабаха.

В настоящее время в расположении российских миротворцев остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей. Беженцы пока не могут вернуться в свои дома, им организовано питание, ночлег и медпомощь.

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что армянские военнослужащие в Карабахе, которые добровольно сложили оружие, свободны. Также Гаджиев сообщал, что власти Азербайджана рассматривают возможность амнистии для жителей Карабаха, которые сдали оружие.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно. До этого сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. человек.