Стартовал медиафорум «Волонтеров Победы» «Та самая Россия»

Tекст: Александра Юдина

Мероприятие посвящено развитию отечественной медиасреды и повышению уровня компетенций специалистов, которые ведут свою деятельность в сфере патриотического воспитания россиян. Во время форума участники разработают стратегию развития и популяризации отечественных медиа и российских площадок массовой коммуникации.

На церемонии открытия форума участников и экспертов поприветствовали Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова, Директор Центра патриотического и культурно-нравственного воспитания Университета МИСИС Дмитрий Хорват.

«Именно сегодня мы даем старт нашему первому такому масштабному и потрясающему медиафоруму «Та самая Россия». В эти два дня вас ждет множество экспертов и почетных гостей. Общайтесь, знакомьтесь, погружайтесь в медиасферу и получайте положительные эмоции», – отметила Рябова.

Как добавила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, в МИСИС особое внимание уделяется волонтерству, добровольческой деятельности, культурно-нравственному воспитанию молодых людей.

«Обучающиеся, преподаватели и сотрудники НИТУ МИСИС реализуют целый ряд социально-значимых проектов, участвуют во всероссийских акциях и мероприятиях, таких как «Бессмертный полк», «Поезд Победы», «Диктант Победы» и многих других. Международный медиафорум «Та самая Россия», – сказала она.

В первый день мероприятия участники обсудили вопросы по противодействию фальсификации исторических событий истории Великой Отечественной войны и научились разоблачать лживые новости западных и украинских СМИ, а также узнали, как самому не стать жертвой фейков. Специалисты в сфере медиа рассказали о том, как проходит формирование команды, медиапланирование, поделились советами о налаживании контактов с представителями СМИ.

В рамках форума перед участниками выступили федеральные эксперты, участники спецоперации, руководители коммуникационных агентств, журналисты и медиаменеджеры.

На панельной дискуссии «Любовь к Родине как донести патриотизм до масс», в которой приняли участие Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», заместитель председателя комитета ГосДумы Российской Федерации по развитию гражданского общества Ольга Занко, писатель, телерадиоведущий, начальник производства радиоконтента медиагруппы «Россия сегодня» Армен Гаспарян, руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев, эксперты обсудили, какой патриотический контент лучше всего воспринимается аудиторией социальных сетей, как источники информации влияют на общественное мнение, а также ответили на вопросы участников форума.

«Во времена, когда против нашей страны развязана информационная война, очень важно развивать критическое мышление и не попадаться на провокации и уловки наших противников в медиасреде. О том, как это сделать, вместе с экспертами отечественных медиа рассказали в рамках нашего медиафорума. И мы рады, что нас услышали люди с самых разных уголков России», – отметила Ольга Занко.

Кроме того, военные корреспонденты Василий Ткач, Регина Орехова, Александра Трофимова, а также сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич в рамках круглого стола «Информационная мобилизация» обсудили работу медиа в условиях спецоперации, поговорили о важности трансляции современной повестки.

«Журналистика в зоне СВО формируется абсолютно другая. В основном «военкорами поневоле» становятся обычные мирные жители новых субъектов, либо те, кто приехал сюда с «большой земли» и остался работать. Эти люди рассказывают про строительство мирной жизни, о том, как наперекор всему обычные горожане каждый день, рискуя жизнью, собирают гуманитарную помощь, помогают нуждающимся, открывают школы и отстраивают города после обстрелов», – сообщил Александр Малькевич.

«В новых регионах невозможно оставаться равнодушным. Ты хочешь не просто снять и рассказать сюжет о проблемах мирных людей, но также хочешь им как-то помочь, решить эти проблемы. Просто потому, что по-другому нельзя. Этим и отличается журналистика в новых субъектах России», – заметил военный корреспондент, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Ткач.

Первый день форума завершился показом документальной ленты «Сила» кинофестиваля «RT. Док: Время героев». Журналист, военный корреспондент, автор-документалист RT, создатель фильма Руслан Гусаров ответил на вопросы участников форума в конце просмотра, а также больше рассказал о Героях, представленных в фильме.