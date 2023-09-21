Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.10 комментариев
РПЦ выразила протест из-за решения Болгарии выслать представителя церкви
Русская православная церковь объявила о решительном протесте в связи с решением Софии выслать из страны представителей церкви, заявили в службе коммуникации отдела внешних связей Московского патриархата.
РПЦ заявляет «решительный протест» против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей, выдворение священнослужителей – это «возмутительное деяние», заявили в службе, передает ТАСС.
Там подчеркнули, что такое решение болгарских властей продиктовано «русофобскими мотивами» и желанием «перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России».
Напомним, Болгария решила выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана, поскольку он якобы представляет собой «угрозу национальной безопасности».