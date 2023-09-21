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Сотрудница филиппинского аэропорта украла у пассажира и проглотила 300 долларов
На Филиппинах камеры слежения в аэропорту засняли, как сотрудница крадет деньги из кошелька пассажира и проглатывает три стодолларовые купюры.
Сотрудница службы безопасности похитила у пассажира из Китая и проглотила 300 долларов, инцидент попал в объективы камер слежения, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный сайт Philstar Global.
Камеры зафиксировали, как женщина при досмотре вынула из кошелька пассажира деньги, а когда тот заметил пропажу, начала заглатывать банкноты, запивая водой. Администрация отстранила сотрудницу от работы, министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста потребовал строго наказать ее.
В прошлом году сотрудник аэропорта Шереметьево украл более 20 млн рублей из багажа двух пассажиров.