Сотрудница филиппинского аэропорта украла у пассажира и проглотила 300 долларов

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудница службы безопасности похитила у пассажира из Китая и проглотила 300 долларов, инцидент попал в объективы камер слежения, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный сайт Philstar Global.

Камеры зафиксировали, как женщина при досмотре вынула из кошелька пассажира деньги, а когда тот заметил пропажу, начала заглатывать банкноты, запивая водой. Администрация отстранила сотрудницу от работы, министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста потребовал строго наказать ее.

В прошлом году сотрудник аэропорта Шереметьево украл более 20 млн рублей из багажа двух пассажиров.