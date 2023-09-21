В Запорожской области решили создать промышленный парк

Министр промышленности и энергетики Запорожской области Еланцев рассказал о создании промышленного парка

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в регионе практически готово место для промышленного парка, проведены определенные процедуры в части создания и выделения земельного участка. В данный момент с помощью определенных механизмов министерства промышленности и торговли власти области участвуют в программах развития инфраструктуры парка, есть разработанные дорожные карты по проекту.

Также выбрана площадка, на территории 39 га есть цеха, необходимо их расчистить, подготовить все, чтобы на территорию зашли резиденты, подготовить соответствующую инфраструктуру – дороги, инженерные сети и коммуникации.

«Что касается отраслевой специфики запускаемого промышленного парка, Запорожская область всегда славилась автомобильной промышленностью и компонентной базой для нее. Планируется, что на территории площадки будет развиваться литейное производство, мехобработка, планируется запуск новых производств в части компонентной базы», – подчеркнул Еланцев.

Также политик в целом отметил интерес предприятий других регионов России к взаимодействию с предприятиями Запорожской области.

«В настоящий момент из 208 выявленных предприятий Запорожской области работает 114, и каждый день этот список увеличивается, запускаются новые предприятия, новые производства», – заключил он.

На XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк – 2023» в Новосибирске представители 45 регионов обсуждают вопросы эффективности мер государственной поддержки индустриальных и технологических парков, а также вопросы развития профильных индустриальных парков для формирования условий ускоренного развития отдельных отраслей экономики страны.