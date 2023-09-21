Росздравнадзор: В России порядка 80% важных лекарств отечественного производства

Росздравнадзор: В России порядка 80% жизненно важных лекарств российского производства

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в данный момент 9 млн льготников обеспечиваются жизненно важными лекарствами, из них около 80% лекарств – препараты российского производства, передает ТАСС.

Также Самойлова отметила, что доля российских лекарственных препаратов на отечественном рынке составляет около 70%, за последние три года данный показатель увеличился на 10%.

Глава Росздравнадзора также подчеркнула, что в целом в России нет дефицита лекарственных препаратов, а в гражданский оборот введено порядка 4 млрд упаковок лекарственных препаратов, тогда как в предыдущие года за год вводилось около 6 млрд.

Как отметил на встрече с Самойловой глава кабмина Михаил Мишустин, производство лекарственных препаратов в России следует держать на контроле, а качество выпускаемой продукции должно быть на высоком уровне.

Так, российский премьер-министр призвал осуществлять качественный контроль за импортозамещением и качественным производством лекарственных препаратов в России.

Кроме того, Мишустин добавил, что жители новых регионов также должны иметь доступ к лекарствам, как и жители остальной России.

«Росздравнадзор активно работает в новых регионах, важен вопрос снабжения лекарствами аптек. У жителей этих субъектов должна быть возможность купить качественные лекарства в аптеках и иметь такой же точно доступ, как его имеют жители во всех точках страны», – резюмировал он.

Ранее правительство России утвердило поддержку российских компаний, производящих аналоги импортных лекарств.

