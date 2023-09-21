Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.5 комментариев
Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши
Французский политик Филиппо призвал остановить президента Украины Зеленского после обвинения в адрес Польши
Необходимо остановить президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Польшу в поддержке России, пока его действия не привели к катастрофе, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Французский политик заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что Польша «срочно» вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил «с полуслова» эту страну в поддержке России, передает РИА «Новости».
По словам Филиппо, «зная Польшу», высказанное Зеленским обвинение «бредовое». Французский политик заявил, что Польша приняла много украинских беженцев и дала Зеленскому «больше всего».
По мнению Филиппо, это еще раз доказывает безумный и до крайности своенравный характер Зеленского. Французский политик выразил уверенность, что Зеленский «никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить».
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил о полном прекращении поставок оружия Украине. В среду посла Украины вызвали в МИД Польши из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Ранее польские СМИ сообщили об отмене встречи президентов Польши и Украины на полях ГА ООН.