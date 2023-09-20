  • Российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия
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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев
    20 сентября 2023, 13:54

    Песков: Россия не принимает упреки в деятельности миротворцев в Карабахе

    Песков: Россия не принимает упреки относительно деятельности своих миротворцев в Карабахе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона не принимает упреки в деятельности миротворцев в Карабахе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав обвинения беспочвенными.

    «Несмотря на это, мы продолжаем контакты и с армянской стороной. Армения была и остается нашим очень важным союзником, партнером, близкой нам страной», – сказал он, передает ТАСС.

    Москва также продолжает контакты и с Баку, и с армянами в Карабахе.

    При этом Песков отметил, что де-юре Азербайджан проводит антитеррористические мероприятия на собственной территории, так как Армения признала Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана в границах 1991 года.

    Напомним, при участии российских миротворцев было была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении огня.

    19 сентября 2023, 16:02
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил о диалоге с коллегой из братской страны и предположил то, что произойдет с ним в дальнейшем.

    Медведев, не называя политика и страну, про которую идет речь, рассказал в своем Telegram-канале о диалоге с политиком из братского государства.

    Коллега из другой страны сказал ему, что он «чужой» для России, поэтому она его «не примет», Медведев ответил, что его судить будут не по биографии, а «по поступкам».

    Потом этот коллега проиграл войну, удержался на своем посту, после чего возложил ответственность за «бездарное поражение» на Россию. Затем неназванный политик отказался от части территории своей страны, после чего принялся «заигрывать с НАТО». Его супруга тем временем «демонстративно уехала» к врагам России «с печеньками».

    «Догадайтесь, какая судьба его ждет», – заключил зампред Совбеза России.

    Напомним, премьер Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе. Его супруга Анна Акопян ездила в Киев на саммит первых леди.

    Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

    Коментарии (35)
    19 сентября 2023, 21:46
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Иран выразил озабоченность эскалацией в Карабахе, призвав стороны конфликта к диалогу, в том числе к формату встречи 3+3, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

    В сообщении напомнили, что Иран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в МИД страны указали на необходимость решать проблемы в рамках переговоров, передает РИА «Новости».

    Также подчеркивается значимость региональных стран в содействии разрешению споров. В Иране подтвердили готовность «провести встречу в формате 3+3 по этому поводу». Речь идет о переговорах в составе Армении, России, Азербайджана, Турции, Ирана и представителей Карабаха.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




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    40 комментариев


    Напомним, во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия.

    Коментарии (7)
    19 сентября 2023, 22:48
    Митингующие полностью заблокировали здание посольства России в Ереване

    Посольство в Ереване: Митингующие заблокировали здание российского диппредставительства, в МИД Армении направлена нота

    Tекст: Антон Никитин

    Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано участниками протестной акции, российские дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

    Российские дипломаты отметили, что обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении, после чего дипмиссия оказалась полностью заблокирована, нормальное функционирование посольства нарушено, передает ТАСС.

    В диппредставительстве сообщили, что находятся в контакте с компетентными органами Армении, в МИД Армении направлена нота с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства России в Ереване в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    В свою очередь пресс-секретарь посольства России в Армении Александр Гучков в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что ситуация в Ереване в связи с акциями протеста из-за очередного обострения в Нагорном Карабахе остается достаточно напряженной, однако какой-то неприкрытой, выраженной агрессии к россиянам со стороны протестующих пока не наблюдается, ситуация остается «в рамках правового поля». Гучков выразил мнение, что Армения остается дружественной страной для России. Дипломат подчеркнул, что народы России и Армении связывает многовековая история, плотная сеть различных связей. Он выразил сомнение, что эти связи так просто в один вечер можно разорвать.

    Дипломат также сообщил, что информации о пострадавших гражданах России в ходе протестов в Ереване в посольство РФ в Армении не поступало.

    Ранее митингующие в Ереване потребовали у России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе, у посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



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    9 комментариев

    Коментарии (43)
    19 сентября 2023, 18:45
    Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого

    Политолог Гаспарян: Запад и ООН не станут накладывать санкции на Азербайджан за операцию в Карабахе

    Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого
    @ oldhike/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не настроен сражаться с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Международная общественность также закроет глаза на действия Баку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Армен Гаспарян. Во вторник войска Азербайджана начали «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха.

    «Судя по всему, конфликт закончится быстро. Азербайджан действует крайне решительно. Правительство страны заявляет о необходимости поражения военных объектов на территории Карабаха. Это логичный шаг, учитывая то, что ранее Армения признала юрисдикцию Баку над этим регионом. Собственно, новый хозяин и начал процесс выстраивания здесь государственности», – сказал политолог Армен Гаспарян.

    «Азербайджан пребывает в восторге. Общество и политики невероятно рады осуществлению давних надежд. Они долго готовились к этому дню. Это видно даже по отражению текущих событий в государственных СМИ: отчеты, фотографии, видеоматериалы появляются с молниеносной скоростью. Все выполнено крайне профессионально», – отмечает собеседник.

    «В Армении же люди наблюдают крах национальной идеи. Последние сто лет история этой страны состояла из природных и политических катастроф. Единственным светлым лучиком была победа в конфликте с Азербайджаном в 90-х годах. Теперь же у населения отнимают и эту страницу прошлого», – подчеркивает эксперт.

    «При этом Ереван, похоже, не настроен на противодействие Баку в военном плане. Сегодня на площади столицы будут собираться недовольные граждане, однако вероятность того, что им удастся вынудить уйти действующее правительство в отставку, крайне мала. Пашинян же не похож на человека, который способен выйти из столь сложной ситуации», – считает политолог.

    «В настоящий момент говорить о международной реакции достаточно трудно. Скорее всего, мировая общественность будет выступать с призывами к миру. Санкций по отношению к Баку со стороны западных государств и ООН ждать не стоит. К сожалению, Брюссель и Вашингтон привыкли закрывать глаза на агрессию в тех случаях, если им это удобно», – указывает Гаспарян.

    «Отмечу, что США до сих пор не выступили с заявлениями по событиям на Кавказе. По большому счету, им все равно на этот регион. Главное, чтобы в происходящее не вмешивалась Россия, а национальные вопросы местных государств, как и жизни их населения, Белый дом мало волнуют», – акцентирует собеседник.

    «МИД России займет миротворческую позицию. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже призвала обе стороны сохранять приверженность достигнутым ранее договоренностям. Кроме того, она подчеркнула необходимость реализации уже намеченной дорожной карты», – резюмирует Гаспарян.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



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    9 комментариев

    Ранее войска Азербайджана начали «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило министерство обороны страны. Отмечается, что Баку предпринял подобные действия в связи с необходимостью пресечения провокаций в регионе, разоружения и вывода армянских военных, нейтрализацией их инфраструктуры и обеспечения безопасности мирных жителей. Кроме того, целью Азербайджана является восстановление конституционного строя государства.

    В свою очередь, министерство обороны Армении опровергло информацию о присутствии в Карабахе собственных вооруженных сил. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Баку из-за текущей ситуации в регионе.

    В Ереване около 500 человек вышли на митинг у здания правительства в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Протестующие скандируют лозунги против правительства Пашиняна и обвиняют в происходящем руководство страны. Премьер-министр страны заявил о неприемлемости призывов к госперевороту и отметил, что «нарушение правопорядка и стабильности» – это та цель, которую ставят перед собой противники Армении.

    В России также отреагировали на действия Азербайджана. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала стороны вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации. По ее словам, Москва очень встревожена сложившейся в регионе ситуацией, однако она подчеркнула, что миротворцы РФ продолжат свою работу в рамках мандата в Нагорном Карабахе.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в рамках конфликта Москва считает своей главной задачей обеспечение безопасности людей, в частности, армянского населения. Он подчеркнул, что РФ поддерживает связи с обеими сторонами. Диалог идет и по линии военных, однако, по его мнению, происходящее необходимо свернуть в дипломатическое русло.

    В результате действий Азербайджана, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) обратилась к Баку с призывом прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров для разрешения ситуации.

    Коментарии (17)
    20 сентября 2023, 01:16
    Слуцкий припомнил Пашиняну признание Карабаха частью Азербайджана в Праге

    Лидер ЛДПР Слуцкий: Позиция Пашиняна дает Баку основания считать Карабах внутриазербайджанским конфликтом

    Tекст: Антон Никитин

    Позиция руководства Армении может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт, выразил мнение лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что миротворцы продолжают выполнять свои задачи в зоне конфликта.

    Парламентарий напомнил в своем Telegram-канале про заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года, о готовности признать суверенитет Азербайджанской Республики на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров.

    «То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Слуцкий. Председатель комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что такая позиция армянского руководства может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.

    «Безусловно, развитие событий в регионе – эскалация напряженности и переход к боевым действиям – вызывает большую тревогу. Всем сторонам необходимо прекратить кровопролитие, жертвами которого уже стали 25 человек, и вернуться за стол переговоров. Это самое главное», – заявил Слуцкий.

    Парламентарий указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.

    Ранее митингующие в Ереване установили палатки на площади Республики и потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

    Напомним, в октябре 2022 года в Праге прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По результатам переговоров Ереван и Баку подтверждали признание территориальной целостности и суверенитета друг друга.

    В мае 2023 года Пашинян подтверждал, что Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.

    Алматинская декларация, Алматинское соглашение – декларация о целях и принципах СНГ, его основах. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование. Была подписана 21 декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-Ате в Доме дружбы. В итоге к СНГ кроме Белоруссии, России и Украины присоединилось еще восемь республик: Азербайджан (24 сентября 1993 года), Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Грузия присоединилась к СНГ в декабре 1993 года. Латвия, Литва и Эстония отказались подписывать Алматинскую декларацию, равно, как и Беловежское соглашение.

    Коментарии (14)
    20 сентября 2023, 08:21
    Алиев назвал Блинкену условие завершения операции в Карабахе
    Алиев назвал Блинкену условие завершения операции в Карабахе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Азербайджан остановит антитеррористическую операцию в Карабахе при условии сдачи оружия армянскими силами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе Блинкена, сообщили в администрации главы Азербайджана, передает РИА «Новости».

    Алиев заявил, что ВС Азербайджана начали операцию локального характера для предотвращения новых провокаций Армении в Карабахе. Он добавил, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелам, работа ведется по легитимным военным целям.

    Алиев заявил, что Баку неоднократно приглашал к диалогу армянское население, проживающее в Карабахском регионе, но они отказывались от этого.

    В ходе антитеррористических мероприятий они вновь были приглашены к диалогу. «Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», – добавили в администрации азербайджанского президента.

    Блинкен же выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к прекращению огня. Он заявил, что Вашингтон поддерживает прямой диалог между Баку и представителями армян из Карабахского региона.

    Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовностей Баку обеспечить все права, свободы и безопасность мирного населения в Нагорном Карабахе.

    Россия призвала  стороны исключить жертвы среди гражданского населения в Карабахе и остановить кровопролитие.

    Коментарии (38)
    19 сентября 2023, 19:24
    Миротворцы РФ начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Карабаха

    Минобороны России заявило о множестве нарушений прекращения огня в Карабахе со стороны Баку

    Миротворцы РФ начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Карабаха
    @ oldhike/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанская сторона в Нагорном Карабахе с 12.00 во вторник допустила многочисленные нарушения прекращения огня, сообщило Министерство обороны России.

    Нарушения фиксируются по всей линии соприкосновения, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Российские миротворцы начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим, они проводят эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов. В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, включая 185 детей. Медики оказали помощь девяти раненым, включая четырех несовершеннолетних.

    Командование миротворцев России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и принять меры к деэскалации и продолжению переговоров.

    Напомним, во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В Азербайджане заявили, что операция продлится до тех пор, пока армянские военные не сдадутся.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



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    9 комментариев

    Коментарии (36)
    20 сентября 2023, 04:52
    Появились данные о гибели мэра города Мартуни в бою с ВС Азербайджана в Карабахе

    Армянский портал 24News.am сообщил о гибели мэра города Мартуни в бою с ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе

    Tекст: Антон Никитин

    Мэр города Мартуни в Нагорном Карабахе Азнавур Сарьян погиб во время боя с ВС Азербайджана, сообщает армянский портал 24News.am.

    Как утверждается в опубликованном на портале сообщении, в ходе боев с азербайджанскими подразделениями погиб мэр города Мартуни Азнавур Сарьян, передает ТАСС.

    Ранее Россия призвала конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданского населения в Нагорном Карабахе и остановить кровопролитие. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовностей властей республики обеспечить все права, свободы и безопасность мирного населения в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (12)
    19 сентября 2023, 17:28
    Митингующие в Ереване призвали к штурму здания правительства Армении
    Митингующие в Ереване призвали к штурму здания правительства Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В армянской столице в ходе протестов начало расти напряжение, звук толпы слышен за километр, некоторые начали призывать к штурму здания правительства, сообщил очевидец событий.

    В сотрудников правоохранительных органов на центральной площади Еревана митингующие начали кидать пластиковые бутылки, сказал собеседник РИА «Новости».

    Во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не будет начинать боевые действия. Из-за ситуации в Карабахе жители Еревана вышли на митинг.

    На ваш взгляд
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    Сам Пашинян заявил, что в стране начали звучать призывы к государственному перевороту.

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    19 сентября 2023, 17:12
    В Баку назвали цель операции в Карабахе

    Помощник главы Азербайджана Гаджиев назвал целью Баку – уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе

    В Баку назвали цель операции в Карабахе
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Помощник главы Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что главной целью Баку является уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе.

    «Уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима является главной целью антитеррористической операции Азербайджана», – сказал Гаджиев в интервью турецкому телеканалу TRT haber, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что азербайджанская сторона уведомила мирное население о принятии необходимых мер безопасности.

    Напомним, во вторник начались «антитеррористические мероприятия» Баку в Карабахе. Баку применяет для достижения целей высокоточное оружие. В Ереване происходящее назвали агрессивными действиями. В Армении прошло заседание Совбеза страны из-за сложившейся ситуации.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




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    Коментарии (9)
    20 сентября 2023, 00:19
    Митингующие в Ереване установили палатки и потребовали отставки Пашиняна

    Оппозиционер Теванян призвал митингующих в Ереване оставаться в палатках на площади Республики до отставки Пашиняна

    Митингующие в Ереване установили палатки и потребовали отставки Пашиняна
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, прошедший на выборах в совет старейшин Еревана, призвал митингующих начать круглосуточный протест в установленных на площади Республики палатках с целью добиться отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

    Глава блока «Мать Армения» заявил, что площадь Республики становится его квартирой, откуда он не уйдет, пока митингующие не добьются отставки Пашиняна, передает ТАСС. Трансляцию с места события в режиме онлайн ведут армянские новостные порталы.

    «Установим палатки и останемся здесь», – призвал Теванян собравшихся на площади.

    Сразу после этого специальные подразделения полиции начали задержания. Митингующие пытаются не дать полиции уводить с площади граждан. Среди демонстрантов есть пострадавшие. Им на месте оказывается медицинская помощь. Ситуация на площади напряженная.

    Ранее митингующие в Ереване полностью заблокировали здание посольства России, российские дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер. Во вторник митингующие в Ереване потребовали от России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе, у посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией.

    Во вторник днем граждане Армении, недовольные политикой властей в отношении Нагорного Карабаха, вышли на стихийный митинг возле здания правительства республики.

    Коментарии (28)
    20 сентября 2023, 12:16
    Политолог: Прежней Армении больше не будет

    Политолог Ткаченко: Армению ждут политические потрясения

    Политолог: Прежней Армении больше не будет
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    После нового Карабахского конфликта Армению ждут политические потрясения. Премьер-министру страны Николу Пашиняну, скорее всего, придется уйти со своего поста, чтобы не дестабилизировать обстановку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее митингующие на площади республики в Ереване потребовали отставки Пашиняна.

    «Если Пашинян сохранит свой пост, то в Армении постепенно начнется процесс дестабилизации. Это произойдет в любом случае, даже если продолжающиеся сейчас в Ереване протесты не увенчаются успехом», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом, Пашинян будет вынужден уйти, и для страны будет лучше, если он сделает это сам. В противном случае можно ожидать в лучшем случае беспорядков, а в худшем – гражданской войны. Так или иначе, той Армении, которую мы знали раньше, больше не будет», – подчеркнул он.

    «Руководство страны, судя по всему, готово применить силу, чтобы разогнать митинги. Это показали события последнего дня. Однако если протестующих будет очень много, то власть отступит», – рассуждает собеседник.

    «Что касается России, надо помнить, что мы имеем достаточно развитую инфраструктуру влияния в Армении и можем взаимодействовать как с властями страны, так и с оппозицией. На мой взгляд, необходимо сделать все возможное, чтобы Ереван остался дружественным по отношению к Москве», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, прошедший на выборах в совет старейшин Еревана, призвал митингующих начать круглосуточный протест в установленных на площади Республики палатках с целью добиться отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

    Напомним, у здания правительства Армении в Ереване прошла акция протеста в связи с обстановкой в Нагорном Карабахе. Митингующие скандировали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в сложившейся в непризнанной республике ситуации.

    На фоне обострения ситуации в Карабахе Пашинян заявил о попытках смены власти в стране. «Из разных мест звучат заявления вплоть до осуществления переворота в Армении», – передает РИА «Новости» слова политика. Он добавил, что «нарушение правопорядка и стабильности – это та цель, которую перед собой поставили силы, стремящиеся действовать против Республики Армения».

    Другой митинг состоялся около здания посольства России в Ереване. Здание дипмиссии было полностью заблокировано участниками протестной акции, сотрудники ведомства были вынуждены направить ноту в МИД Армении с целью принятия должных мер. Ситуация вылилась в стычки демонстрантов с полицией.

    Ночью полицейские все же деблокировали здание посольства России. Стражи правопорядка сначала дали митингующим время на выполнение требований, а когда те отказались разблокировать здание, демонстрантов начали задерживать.

    Коментарии (10)
    20 сентября 2023, 07:57
    Полиция Еревана деблокировала здание посольства России
    Полиция Еревана деблокировала здание посольства России
    @ Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Полицейские в ночь на среду деблокировали здание посольства России в Ереване и задержали несколько митингующих, свидетельствуют видеокадры, опубликованные на местных порталах.

    Стражи правопорядка сначала дали время митингующим, а потом, когда они отказались разблокировать здание, начали их задерживать, передает ТАСС.

    Ранее митингующие в Ереване полностью заблокировали здание посольства России, российские дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер. Во вторник митингующие в Ереване потребовали от России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе, у посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией.

    Во вторник днем граждане Армении, недовольные политикой властей в отношении Нагорного Карабаха, вышли на стихийный митинг возле здания правительства республики.

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    20 сентября 2023, 01:58
    Российские миротворцы эвакуировали свыше 1,8 тыс. жителей Нагорного Карабаха

    Источник: Российские миротворцы за вторник эвакуировали более 1,8 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха

    Tекст: Антон Никитин

    Российские миротворцы в течение вторника эвакуировали более 1,8 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха, сообщает неофициальный Telegram-канал миротворческого контингента России Peacekeeper.

    Как сообщает Telegram-канал Peacekeeper, в течении вторника российские миротворцы эвакуировали более 1,8 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха. В сообщении отмечается, что все эвакуированные обеспечены местами для проживания и горячим питанием, передает «Интерфакс».

    Ранее митингующие в Ереване установили палатки и потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Комментируя ситуацию, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий припомнил Пашиняну сдачу Карабаха в Праге.

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    19 сентября 2023, 14:19
    Армения опровергла присутствие военных в Карабахе

    Минобороны Армении опровергло заявления Азербайджана о присутствии военных в Карабахе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе, заявили в министерстве обороны Армении.

    В сообщении ведомства говорится, что утверждения в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ о том, что в Нагорном Карабахе якобы находятся подразделения ВС Республики Армения, военная техника и личный состав, не соответствуют действительности. Минобороны Армении повторно заявило, что в Карабахе нет армянских ВС, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

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